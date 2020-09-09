Авербух прокомментировал решение Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России

Хореограф и продюсер телевизионного проекта «Ледниковый период» Илья Авербух прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах сборной России.

«Мне кажется, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Когда она официально заявит о продолжении карьеры — будет продолжение карьеры», — цитирует Авербуха Sport24.

Загитова объявила о приостановлении карьеры в декабре 2019 года. Несмотря на это, она была включена в состав сборной России на новый сезон.

Ранее сообщалось, что Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.