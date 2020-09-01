Съёмки Загитовой у Домогарова, «переход» Месси к Плющенко и познания Леди Гага: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова снялась в фильме Александра Домогарова вместе со своей собакой Масару, а Евгения Медведева рассказала, что будет делать, если у неё во время выступления порвётся костюм. Юдзуру Ханю написал дипломную работу о 3D-анимации в спорте, а Максим Коляда выбрал в качестве темы произвольной программы саундтрек к фильму о Рудольфе Нурееве. Евгений Плющенко в шутку объявил о переходе в его академию Лионеля Месси, а Леди Гага продемонстрировала знания прыжковых элементов. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Рецепт от неприятностей Медведевой и будущее Загитовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о неспортивных методах конкуренции в фигурном катании.

«Самый, наверное, страшный момент был, когда неизвестно кто одной девочке подрезал шнурки. Возможно, они просто лопнули. Хочу сказать, что в современном спорте не существует войны физической. Наверное, это в силу того, что присутствует такая вещь, как интернет — более страшная война, скорее информационная, нежели физическая», — заявила Медведева в эфире программы «Центральное телевидение».

Фигуристка также отметила, что из трудных ситуаций ей помогает выбраться поддержка родных и близких. Также она поделилась своими соображениями по поводу того, что делать в случае, если во время выступления порвётся костюм.

«Не обращать внимания. И потом просто посмеяться над этим», — сказала Медведева.

Тем временем олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась в японской версии российского фильма «Пальма», который должен выйти в прокат в октябре нынешнего года.

По словам режиссёра ленты Александра Домогарова, Загитова сыграет саму себя. Кроме того, роль досталась и её любимице — акита-ину по кличке Масару.

«Их продюсерам очень понравился сценарий фильма. Когда у меня спросили, что я хочу включить в японскую часть фильма, я был сбит с толку, так как у России и Японии разные культуры, менталитет и языковые нюансы, но история фильма — общая для всего мира», — цитирует Домогарова «Чемпионат» со ссылкой на Sputnik Japan.

Одной из самых обсуждаемых новостей августа в мире фигурного катания стало отсутствие Алины Загитовой в списке участников Кубка России. Некоторые эксперты и болельщики предположили, что это автоматически означает завершение карьеры олимпийской чемпионки.

Разумеется, такие слухи сопровождались предположениями о будущем Загитовой. Одну из самых необычных версий развития событий высказал почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Летом фигуристка провела тренировку по гольфу под руководством главного тренера сборной России. Она призналась, что это занятие ей пришлось по душе.

«Она практически с первого раза попала в лунку. Только опробовала клюшку и метров с пяти попала. Талантливая спортсменка, что тут скажешь. По-моему, гольф ей понравился. Когда Алина закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет себя зарекомендовать», — заявил Жуков РИА Новости.

В конце августа свой пост покинул отец фигуристки Ильназ Загитов, главный тренер команды Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Ирбис». Сообщается, что он хочет проводить больше времени с семьёй.

Научный проект Ханю и новый образ Коляды

Одна из главных звёзд мужского фигурного катания — Юдзуру Ханю, скорее всего, пропустит первую половину сезона и не примет участия в международных соревнованиях. Японец отказался от участия в серии Гран-при из-за опасений за своё здоровье на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Повышенная осторожность спортсмена связана в том числе с тем, что он страдает астмой.

Сейчас двукратный олимпийский чемпион сосредоточился на получении высшего образования. В июле он завершил работу над дипломом, который посвящён использованию 3D-анимирования в фигурном катании. По его словам, исследование носит прикладной характер и со временем может принести пользу спорту.

«Я надеюсь, что в будущем эта технология послужит толчком к развитию фигурного катания, улучшив технику фигуристов, а также к использованию искусственного интеллекта в судейской системе», — приводит слова Ханю портал «Ледокол».

Россиянин Максим Коляда, напротив, активно готовится к новому сезону. Известный хореограф Илья Авербух рассказал о работе над произвольной программой. По его словам, фигурист будет выступать под саундтрек из биографического фильма «Нуреев. Белый ворон».

«Михаил предстанет в совсем ином образе по сравнению с прошлыми. Музыку предложил сам Алексей Мишин. Фигуристу программа очень нравится. Мы увидим не того Мишу, которым привыкли его видеть. Основная идея воплощена в жизненном пути Нуреева — это стремление к мечте, своему главному танцу, своему солнцу, если угодно. С сохранением веры в себя», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Пока некоторые фигуристы рассказывают о зачислении в тот или иной вуз, Софья Самодурова делится тёплыми воспоминаниями о православной школе семьи Шостаковичей, которую она также окончила в этом году. Спортсменка поблагодарила педагогов и руководство учебного заведения, которые с пониманием относились к тому, что ей приходилось совмещать спорт и образование.

«Ты влюбляешься в школу с первого раза, как открываешь тяжёлые красивые (какими я запомнила их) двери и попадаешь на парадную лестницу. И дальше всё так: просторные уютные классы, радующая и глаз, и желудок трапезная, замечательно оборудованные актовый зал и классы дополнительного образования», — написала Самодурова в Instagram.

Игра с собакой Ягудина и знание прыжков Леди Гага

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин провёл первую за пять месяцев ледовую тренировку. Делясь впечатлениями, он посетовал, что забыл все элементы, кроме тулупа. Кроме того, экс-фигурист продолжил радовать поклонников новыми постами в соцсетях.

Так, Ягудин продемонстрировал, как играет со своей собакой Асти. Он поочерёдно показывал ей сосиску в отверстиях коробки, а когда питомец уже намеревался откусить кусочек, лакомство пропадало и появлялось в другой дырке.

Евгений Плющенко тем временем пошутил на самую обсуждаемую тему в мировом спорте за прошедшую неделю — уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». В одном из аккаунтов Instagram появился коллаж, на котором аргентинец стоит с сыном Плющенко — Александром.

Плющенко подхватил шутку и опубликовал фотографию у себя в аккаунте. «Только никому! Тсс», — подписал коллаж двукратный олимпийский чемпион.

Сам же Плющенко-младший рассказал подписчикам о своём распорядке дня. Начинает его Александр с первой тренировки в 06:30, а заканчивает в 17:00. В перерыве юный фигурист делает уроки, а компанию ему составляет собака Фифа.

«Половину жизни, как и мой папа, я провожу на льду, где сейчас тренируются спортсмены сборной России! Я смотрю на них и многому учусь! Идти вперёд и только вперёд! К своим целям и достижениям!» — написал Александр.

Мир фигурного катания тесно связан с миром музыки. Но совсем не часто можно встретить артиста, действительно разбирающегося в этом спорте. Леди Гага доказала, что является исключением.

Известно, что певица дружит с Джонни Вейром, но светским общением дело явно не ограничивается. На днях у неё завязался диалог с визажистом Сарой Танно, которая сравнила её макияж с удачным исполнением четверного акселя.

В ответ певица отметила, что никому ещё не удавалось приземлить этот прыжок, и оказалась абсолютно права. Можно предположить, что теперь в рядах фанатов Леди Гага станет значительно больше любителей фигурного катания.