Вице-президент ISU: никто Косторной перехода в другую школу не разрешил
- © Александр Вильф/ РИА Новости
«Косторная официально остаётся спортсменкой «Хрустального», школы «Самбо-70». Никто ей перехода в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции — это уже другой вопрос, я не готов к его обсуждению. Но то, что переход должен совершаться в те сроки, в которые он оговорён, сомнений нет никаких. Для этого они и установлены», — приводит слова Лакерника «Спорт-Экспресс».
Косторная после завершения трансферного окна приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к академии Плющенко.
Ранее эксперт назвал причину ажиотажа вокруг перехода Косторной.