Эксперт назвал причину ажиотажа вокруг перехода Косторной

Олимпийский чемпион 1986 года, а ныне тренер Олег Васильев прокомментировал переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Помимо государственных зарплат и грантов, существуют другие статьи доходов: это призовые, заработанные спортсменом на соревнованиях, гонорары за выступления в тех или иных шоу и рекламные контракты. И вот этих денег прежний тренерский штаб лишается в случае ухода спортсмена. Это больно и обидно, особенно когда речь идёт о титулованном и востребованном фигуристе, но так уж устроена реальность», — пояснил специалист RT.

Тутберидзе объявила об уходе Косторной 31 июля. Затем стало известно, что её новым наставником станет Плющенко.

Ранее Васильев объяснил, почему в России не применима система контрактов.