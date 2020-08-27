Эксперт назвал причину ажиотажа вокруг перехода Косторной

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Олимпийский чемпион 1986 года, а ныне тренер Олег Васильев прокомментировал переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Эксперт назвал причину ажиотажа вокруг перехода Косторной
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Помимо государственных зарплат и грантов, существуют другие статьи доходов: это призовые, заработанные спортсменом на соревнованиях, гонорары за выступления в тех или иных шоу и рекламные контракты. И вот этих денег прежний тренерский штаб лишается в случае ухода спортсмена. Это больно и обидно, особенно когда речь идёт о титулованном и востребованном фигуристе, но так уж устроена реальность», — пояснил специалист RT.

Тутберидзе объявила об уходе Косторной 31 июля. Затем стало известно, что её новым наставником станет Плющенко.

Ранее Васильев объяснил, почему в России не применима система контрактов.

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