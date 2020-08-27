Олимпийский чемпион объяснил, почему в России не будет работать контрактная система

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Олимпийский чемпион 1986 года, а ныне тренер Олег Васильев прокомментировал возможное введение контрактной системы в российском фигурном катании.
Олимпийский чемпион объяснил, почему в России не будет работать контрактная система
  • РИА Новости

«Мне кажется, мы подходим к решению проблемы немного не с той стороны. Давайте всё-таки не забывать о том, что в нашей стране спорт финансируется государством. Каждый наставник и каждый спортсмен, как правило, получает зарплату из нескольких источников: от Министерства спорта, от клуба, в котором работает, и из Фонда поддержки олимпийцев. Помимо этого, фигурист получает экипировку, лёд, медицинское обслуживание. Плюс государство оплачивает всех необходимых ему специалистов. О каких контрактах «тренер — спортсмен» здесь вообще может идти речь, если между людьми не существует никаких прямых товарно-денежных отношений?» — рассказал специалист RT.

Разговоры о необходимости введения системы контрактов в фигурном катании появились после перехода Алёны Косторной в группу Евгения Плющенко, о котором стало известно 31 июля.

Ранее Васильев объяснил, почему не заключает письменных договорённостей с подопечными.

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