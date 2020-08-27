Тренер по фигурному катанию рассказал, почему не заключает письменных договорённостей со спортсменами

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Олимпийский чемпион 1986 года, а ныне тренер Олег Васильев считает, что письменные договорённости с фигуристами не удержат их от переходов в другие группы.
Тренер по фигурному катанию рассказал, почему не заключает письменных договорённостей со спортсменами
  • РИА Новости

«Я сам, например, когда стал тренером, никогда со своими подопечными никаких письменных соглашений не заключал. Мы заранее обговаривали какие-то вещи на словах и этих договорённостей придерживались. Такая форма отношений казалась мне более правильной. Во-первых, я считал, что человеческие отношения важнее любых бумажек. А, во-вторых, прекрасно понимал, что, если спортсмен не захочет продолжать с тобой работать, он всё равно уйдёт, невзирая ни на какие первоначальные обязательства, будь они письменными или устными», — объяснил специалист в интервью RT.

Разговоры о необходимости введения системы контрактов в фигурном катании появились после перехода Алёны Косторной в группу Евгения Плющенко, о котором стало известно 31 июля.

Ранее Васильев рассказал о том, какие договорённости между тренерами и фигуристами существовали раньше.

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