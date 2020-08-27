Васильев: контракты между тренерами и спортсменами существовали и раньше

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Олимпийский чемпион 1986 года, а ныне тренер Олег Васильев рассказал о том, что система контрактов в фигурном катании существовала и раньше.
Васильев: контракты между тренерами и спортсменами существовали и раньше
  • РИА Новости

«Контракты существовали и раньше. У кого-то они были письменными, у кого-то — устными, но взаимные отношения между наставником и подопечным всегда обговаривались в группе Тамары Москвиной», — рассказал специалист в интервью RT.

При этом он добавил, что в этих контрактах не прописывались пункты на случай ухода фигуриста к другому наставнику.

«Наши контракты в очень сжатой форме, с одной стороны, обрисовывали деятельность специалиста. А с другой — финансовые обязательства спортсмена, которые заключались в отчислении определённого процента заработков — призовых, рекламных и так далее», — пояснил Васильев.

Ранее Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу перехода Алёны Косторной к Евгению Плющенко.

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