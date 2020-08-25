Тарасова: Тутберидзе переживёт уход Косторной
- РИА Новости
«Уход Косторной? У Тутберидзе потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы! Как это ни печально, но мне кажется, что Этери переживёт это, вырастет другое поколение, потом третье и чётвертое. Этери — это тренер надолго», — цитирует Sport24.
Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко летом 2020 года после закрытия трансферного окна.
Ранее Гончаренко выразил мнение, что Загитовой не стоит пропускать чемпионат России по фигурному катанию.