Гончаренко считает, что Загитовой не стоит пропускать чемпионат России по фигурному катанию

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой не стоит пропускать чемпионат страны.
Гончаренко считает, что Загитовой не стоит пропускать чемпионат России по фигурному катанию
  • globallookpress.com

«Я не думаю, что спортсмену надо пропускать чемпионат России, если всё в порядке со здоровьем. Какой бы ситуация ни была. Этот чемпионат может оказаться главным стартом сезона, учитывая неопределённость с чемпионатами Европы и мира. Прогресс не остановить, опасаться конкуренток не стоит, а прятаться от соперниц — это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни той же Медведевой», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

До этого стало известно, что Загитова пропустит чемпионат России 2020 года, участие в котором является требованием для попадания в сборную страны.

Ранее Гончаренко объяснила, зачем Загитовой необходимо выступать на соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить