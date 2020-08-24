Гончаренко считает, что Загитовой не стоит пропускать чемпионат России по фигурному катанию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой не стоит пропускать чемпионат страны.

«Я не думаю, что спортсмену надо пропускать чемпионат России, если всё в порядке со здоровьем. Какой бы ситуация ни была. Этот чемпионат может оказаться главным стартом сезона, учитывая неопределённость с чемпионатами Европы и мира. Прогресс не остановить, опасаться конкуренток не стоит, а прятаться от соперниц — это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни той же Медведевой», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

До этого стало известно, что Загитова пропустит чемпионат России 2020 года, участие в котором является требованием для попадания в сборную страны.

Ранее Гончаренко объяснила, зачем Загитовой необходимо выступать на соревнованиях.