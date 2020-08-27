«Алёна же не крепостная»: российские тренеры выступили против отстранения Косторной за уход от Тутберидзе

Уход чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко продолжает оставаться одной из главных тем межсезонья. Так, ряд специалистов отреагировали на призыв хореографа Ильи Авербуха установить чёткое трансферное окно и временно отстранять спортсменов за смену тренера вне этого периода. Эксперты отметили, что тренер «не должен страдать из-за смены настроения своих учеников», однако высказались против столь сурового наказания для Косторной.

Российские тренеры встали на защиту фигуристки Алёны Косторной. В последнее время среди болельщиков стала обсуждаться тема возможного отстранения чемпионки Европы от соревнований в связи с её громким переходом от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По замыслу сторонников наказания для спортсменки, эта мера должна не допустить повторения такой ситуации в будущем.

Первым мысль о том, что в фигурном катании нужно вводить санкции за смену тренера в разгар межсезонья, высказал известный хореограф Илья Авербух. Ещё 13 августа он отметил, что подобные действия спортсменов затрагивают права специалистов и должны пресекаться, а для переходов следует ввести определённые периоды, как в командных видах спорта.

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«Трансферное окно должно быть чётким, тренер должен понимать, с каким составом он входит в новый сезон. Если такие правила действуют, в ситуации с Косторной спортсмен должен пропускать год. Чтобы человек понимал ответственность за такой формат перехода. Штаб Тутберидзе ведь не только ей уделял время, но и, получается, отнимал его у других. Той же Анне Щербаковой и другим досталось бы больше внимания, если бы было известно, что Алёна уходит до 1 июня. И должна быть компенсация за подобные переходы. Если фигурист или её родители заключают контракт, в котором прописана компенсация миллиард долларов — окей, это миллиард», — сказал Авербух «Спорт-Экспрессу».

Стоит отметить, что в московском фигурном катании трансферное окно уже существует. Правда, касается оно не перехода от одного тренера к другому, а смены клуба. Фигуристы, являющиеся членами сборной Москвы, вправе менять спортивную организацию с 1 апреля по 31 мая. При этом спортсмены должны уведомить о своём трансфере Федерацию фигурного катания на коньках города Москвы (ФФККМ), а если они входят в число кандидатов в сборную России, то ФФККМ, в свою очередь, необходимо будет сообщить о своей позиции относительно перехода в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В случае с Александрой Трусовой, которая тоже ушла от Тутберидзе в это межсезонье, переход удалось оформить официально, и теперь она представляет академию «Ангелы Плющенко». Об уходе же Косторной стало известно только 31 июля из поста Тутберидзе в Instagram. В этой связи в ФФККР отметили, что трансфер чемпионки Европы будет рассмотрен на исполкоме организации в сентябре и, скорее всего, ей придётся по-прежнему представлять клуб «Самбо-70». Однако это не означает, что Алёна не сможет тренироваться под руководством Плющенко.

Но, если переход из одной организации в другую можно считать формальностью (например, Евгения Медведева до сих пор числится членом «Самбо-70», хотя больше двух лет тренируется в Канаде), то смена тренера напрямую затрагивает его интересы, и именно этот шаг Косторной стал поводом заговорить о её отстранении. Правда, сам Авербух спустя некоторое время уточнил, что не призывал наказывать конкретно эту спортсменку, а лишь говорил о необходимости ужесточить правила на будущее.

«Я сказал лишь о необходимости чётких правил переходов, в которых мог бы быть пункт о пропуске сезона. И вот если бы эти правила действовали, Алёне в самом деле пришлось бы уходить на перерыв. Сейчас она будет выступать, и всяческих ей успехов, как и остальным. Просто нужно понимать — нынешние правила переходов позволяют заниматься тем, чем занимался бизнес в 1990-е. И это может привести к монополизации рынка фигурного катания двумя-тремя кланами. Ящик Пандоры уже открыли, и у нас мало времени, чтобы что-то исправить. Закабалить фигуристов никто не хочет — просто нужны чёткие правила игры», — сказал Авербух.

При этом многие эксперты в фигурном катании отметили, что неправильно отстранять Косторную из-за её перехода, пускай и совершённого не совсем корректно. Отрицательно к этой идее отнёсся тренер Александр Жулин, несмотря на то что он сам сталкивался с подобными ситуациями в своей карьере.

«Как пропустить сезон? То есть вы хотите сказать, что Алёна Косторная должна пропустить целый год из-за этого перехода? Это слишком жёстко. Опять же, я согласен со всеми моментами, что тренер не должен страдать из-за смены настроения своих учеников. Но в то же время — насильно мил не будешь. Если спортсмен решил уйти от тренера, то он это сделает рано или поздно, подключив какие-то связи. Знаю это по своей практике, от меня тоже уходили фигуристы. Кстати, один недавно вернулся», — отметил Жулин.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова тоже выступила против дисквалификации Косторной. Она напомнила, что такой шаг привёл бы к упадку российского фигурного катания.

«Моя позиция заключается в том, что нельзя переходить. Но не до такой степени, чтобы отстранять Косторную. Так получилось! Отстранить на весь сезон чемпионку Европы — это себе дороже! Это не значит, что они не должны делать то, что написано в правилах. Но у нас, к сожалению, многое делается без правил», — заявила Тарасова Sport24.

Эмоционально на идею отстранить Косторную отреагировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По её мнению, спортсмен должен иметь право менять тренера в любое время.

«Отстранение Косторной невозможно. Алёна же не крепостная, правда? Она страну не меняет, а выступает за Россию. Косторная — лучшая спортсменка страны. Она в цепях? Не имеет права решить, у кого тренироваться? Бред. Должны быть подписаны контракты. Спортсмен может сменить тренера в любое время года, если ему некомфортно», — сказала бывшая спортсменка «Чемпионату».

Наконец, олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина напомнила, что возможность лишать спортсмена соревнований просто отсутствует в документах Федерации фигурного катания на коньках России.

«Почему Косторная должна пропустить сезон? На каком основании? К тренеру можно в любое время перейти, она же не меняет организацию. Трансферное окно касается только организаций, а не тренеров. Тренер — это не организация. Люди, которые рассуждают так, что она должна пропустить сезон, пусть прочтут устав федерации. Удар будет только по тем, кто такую глупость пишет», — заметила Роднина.