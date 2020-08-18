Без привилегий и через Кубок России: каковы новые правила отбора на чемпионат России по фигурному катанию

Отбор на чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого обычно формируется состав сборной страны, пройдёт по новым правилам. Выступить на главном национальном первенстве смогут только те спортсмены, которые приняли участие в двух из пяти этапов Кубка России с сентября по декабрь. При этом выступления на этапах Гран-при ISU учитываться не будут.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала правила допуска на важнейший старт 2020 года — чемпионат страны, который пройдёт с 23 по 27 декабря в Челябинске. Процесс отбора на соревнования существенно изменился по сравнению с прошлыми годами и может повлиять на расклад сил в российском фигурном катании.

Любителям этого вида спорта хорошо известно, что раньше участниками чемпионата России автоматически становились фигуристы, которые выступали в серии Гран-при и в финале юниорского Гран-при ISU. Оставшиеся места распределялись между лучшими спортсменами по итогам пяти этапов Кубка России. Однако теперь эти критерии просто не могут действовать, так как из-за пандемии коронавируса юниорскую серию Гран-при пришлось полностью отменить, а взрослые соревнования претерпели существенные изменения.

Теперь исполком ФФККР постановил, что квалификация на чемпионат России будет осуществляться только по результатам Кубка страны. Чтобы поехать в Челябинск и побороться за место в сборной, фигуристам нужно выступить как минимум на двух этапах и набрать как можно больше очков за занятые места. В прошлые годы принять участие в чемпионате России могли не более 18 одиночников, 15 танцевальных дуэтов и 12 спортивных пар.

Отборочные требования к главному национальному старту стали существенно жёстче. Принятые ФФККР принципы не предполагают каких-либо исключений при формировании состава участников. Главным звёздам фигурного катания придётся осенью участвовать в этапах Кубка России, и пропуск одного из них из-за травмы, болезни или сломанного конька может оставить спортсмена без международных турниров во второй половине сезона.

Потеря брони для участников Гран-при будет особенно чувствительной для фигуристов, которых тренируют иностранные специалисты. Например, Евгении Медведевой будет непросто в текущих условиях уговорить своего наставника Брайана Орсера дважды приехать в Россию и сопровождать её на турнирах. Канадский тренер работает со спортсменами из разных стран и обычно сопровождает их лишь на этапах Гран-при. В 2018 году Медведева чуть не оказалась в подобной ситуации на чемпионате России, но тогда Орсер всё-таки приехал к ней в Саранск, когда травму получил Юдзуру Ханю.

Кубок России в новом сезоне будет включать в себя пять этапов. Первый пройдёт в Сызрани с 18 по 22 сентября. На октябрь запланированы старты в Москве и Сочи. Четвёртый этап в ноябре примет Казань, а окончательно путёвки на чемпионат России распределятся после ещё одного турнира в столице, который пройдёт с 5 по 8 декабря, за две недели до состязаний в Челябинске.

Утверждённый ФФККР календарь Кубка России не соотносится с принятым Международным союзом конькобежцев (ISU) графиком международных турниров и этапов Гран-при. Так, финальный турнир в Пекине запланирован на 10—13 декабря, и россиянам, которые на него попадут (если ISU вообще утвердит правила отбора на него), скорее всего, придётся делать выбор в пользу домашних соревнований, если для них не будет сделано исключение. Некоторые этапы Кубка России наложились на заграничные предсезонные старты и этапы Гран-при, так что в них отечественные фигуристы тоже вряд ли смогут участвовать.

При отборе на чемпионат России большое значение будет иметь распределение участников по этапам Кубка, чтобы их уровень везде был примерно одинаковым. ФФККР постановила, что этот вопрос будет решаться в соответствии с регламентом ISU для Гран-при. Также на состав участников того или иного этапа Кубка России через бюро исполкома ФФККР смогут повлиять главный тренер сборной России (которым является президент федерации Александр Горшков), Всероссийский тренерский совет и личные наставники спортсменов.

Основой для распределения спортсменов станут результаты последнего чемпионата России, что может затронуть интересы фигуристов, которые тот турнир пропускали. Например, олимпийской чемпионке Алине Загитовой, если она возобновит карьеру, придётся состязаться с далеко не самыми простыми соперницами, и у неё не будет каких-либо привилегий.

Так как теперь престиж Кубка России резко возрастёт, можно ожидать, что выступить в нём захочет множество спортсменов. Однако в соответствии с требованиями Роспотребнадзора было решено сократить состав участников до 12 одиночников, десяти танцевальных дуэтов и восьми спортивных пар. Обычно этапы Кубка России не собирали столько спортсменов, но теперь между ними будет идти борьба за одно только выступление в Сызрани, Казани, Сочи и Москве.

Несомненную выгоду от новых правил отбора на чемпионат России получат болельщики. Прежде они не могли мечтать о том, чтобы увидеть своих кумиров на льду где-то ещё, помимо контрольных прокатов сборной, одного этапа Гран-при в Москве и чемпионата России. А внимание болельщиков пойдёт на пользу ФФККР, у которой теперь в распоряжении появились пять привлекательных для спонсоров турниров с главными звёздами страны.