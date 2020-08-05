«Возможность соревноваться можно найти всегда»: почему российским фигуристам не стоит опасаться отмены этапов Гран-при

ISU принял решение провести взрослую серию Гран-при в сезоне-2020/21. На каждом из этапов будут действовать особые правила, зависящие от карантинных мер, принятых в конкретной стране. Организация финала в Пекине будет отдельно обговариваться с китайской стороной. Таким образом, как минимум в первой половине предолимпийского сезона фигуристы столкнутся с новой для себя реальностью. RT побеседовал с российскими специалистами о перспективах грядущих соревнований и пользе, которую можно извлечь из сложившейся ситуации.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не отменять турниры взрослой серии Гран-при в сезоне-2020/21. При этом оговаривается, что из-за ограничений на въезд, принятых в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, формат этапов будет обсуждаться, корректироваться и пересматриваться.

ISU, безусловно, приняла наиболее оптимальное решение из всех возможных. Но означает ли это, что взрослый Гран-при спасён, а первая половина сезона пройдёт у фигуристов именно в том формате, к которому привык мир за те 25 лет, что существует чемпионская серия? Понятно, что нет.

Реальность такова, что любой из этапов по-прежнему в худшем случае может быть отменён (если ситуация с коронавирусом в стране-хозяйке начнёт становиться критичной), в лучшем — лишится прежнего представительства и не факт, что спортсмены будут иметь возможность выступить более одного раза. Каким образом теперь будет осуществляться отбор сильнейших в финал всей серии и состоится ли вообще это мероприятие, которому предстояло стать тестом перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине, нам только предстоит понять.

Тренер Татьяна Тарасова, которая сейчас принимает самое активное участие в подготовке к сезону двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, констатировала, что недостаток соревновательной практики является большим минусом для спортсмена. При этом, по её мнению, возможная отмена международных турниров не должна стать проблемой.

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«Значит, станем выступать дома, как в советские времена, когда крупных международных стартов было всего два — чемпионаты Европы и мира. Все сильнейшие фигуристы в те годы, как правило, начинали сезон с ведомственных соревнований. Профсоюзные спортсмены — с первенств профсоюзов, динамовские — с соревнований ЦС «Динамо», армейские — с первенства Вооружённых сил. Потом все точно так же катались на региональных и городских турнирах — старались набрать к чемпионату страны минимум три-четыре старта, чтобы на отборе в сборную чувствовать себя максимально уверенно. Сейчас у нас есть Кубок России, и в том, чтобы выбрать для себя два наиболее удобных этапа, я вообще не вижу никаких проблем. Если есть желание, всегда можно найти возможность посоревноваться», — рассказала Тарасова RT.

На финал Кубка России, как и на предшествующие ему этапы, всегда было принято смотреть несколько снисходительно. Он считался турниром для тех, кому не повезло попасть в число участников серии Гран-при. То есть некими второстепенными соревнованиями для аутсайдеров. Реальный зрительский интерес был прикован к нему за последние годы всего два раза: когда после ухода от Этери Тутберидзе под руководством Алексея Урманова в нём выступала Юлия Липницкая и в феврале 2019 года. Тогда в финале за одну путёвку на чемпионат мира боролись Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Сейчас же совершенно очевидно, что при должной организации и подаче Кубок России вполне может стать ничуть не менее интересным турниром, нежели любой из «Челленджеров» Гран-при. Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отметил, что не видит ничего экстраординарного в сложившейся ситуации: тренировки продолжались и будут продолжаться независимо от того, в каком виде сохранится международный календарь, а вот в плане соревнований в сравнении с другими странами Россия сейчас вполне может оказаться в выигрыше.

«В своё время, когда создавался Гран-при, мы сделали по этой же аналогии свою внутреннюю серию — Кубок России, чтобы тем, кто не попадает в число участников международного турнира, было где выступать. Сейчас я бы взял за основу именно эти соревнования», — пояснил Писеев.

«Возможно, стоило бы повнимательнее отнестись к срокам, подкорректировать календарь, может быть, добавить ещё один этап. Кроме того, подумать, где и как их проводить с учётом новой реальности, чтобы все спортсмены получили возможность выступать столько, сколько им нужно», — добавил специалист.

По его словам, если ФФККР примет решение вывести Кубок России на более высокий уровень, у неё будет достаточно времени перед началом сезона на реорганизацию турнира и подключение к его проведению более крупных городов и стадионов.

«У нас уже есть опыт экстренной организации чемпионата мира 2011 года, когда от его организации отказалась Япония. А ведь на то, чтобы провести эти соревнования в Москве, в нашем распоряжении имелось лишь несколько недель. Так что в этом плане у меня нет ни малейших опасений. Другой вопрос — что наверняка потребуется дополнительное финансирование, но это, уверен, не станет непреодолимым препятствием», — добавил Писеев.

Если идея с обязательным привлечением к Кубку России всех сильнейших будет реализована, это может дать очень мощный толчок прогрессу фигурного катания в стране. Ведь у второго эшелона спортсменов в этом случае появится дополнительная возможность сравнивать себя с лидерами, соревноваться с ними, набираться опыта в условиях реального времени и реальной конкуренции. Всё, что для этого нужно, — продуманная система отбора участников на каждый из этапов, хороший лёд и достойное освещение соревнований.

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Разумеется, не стоит обольщаться. Понятно, что суррогат, пусть даже высочайшего качества, никогда не заменит оригинального продукта. Можно сколько угодно тешить себя иллюзией, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали в минувшем сезоне чемпионами Европы, а значит, именно они диктуют моду в европейских танцах на льду. Но ностальгия по дуэли россиян с шестикратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном в отсутствие реальной конкуренции будет становиться только острее.

То же самое можно сказать и о парном катании: как бы хороши ни оказались в наступающем сезоне российские дуэты во главе с чемпионами Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, по-настоящему их класс может быть понятен только в сравнении с лучшими парами Китая. Ведь как ни крути, именно китайцы сейчас пребывают в звании действующих чемпионов мира.

Но более важным здесь является другое: любому атлету (а спортсмену топ-уровня — вдвойне) нужно постоянно находиться не только в тренировочном, но и в соревновательном тонусе, иначе человек резко теряет способность концентрироваться и держать удар в условиях высокой конкуренции. Кстати, именно поэтому лидеры, которые по тем или иным причинам пропустили соревновательный сезон, крайне редко возвращаются в спорт на прежнем уровне. Неслучайно, когда происходили бойкоты Олимпиад, в календарях тут же появлялись альтернативные турниры, призванные хотя бы отчасти стать заменой этим стартам.

Сейчас опасность оказаться без серьёзной соревновательной практики подстерегает всех, кто в силу объективных причин оказался заперт в границах собственного государства. Кроме того, не так много стран вообще могут позволить себе устраивать полноценные высококонкурентные состязания на протяжении нескольких месяцев подряд. А вот Россия может. Тем более что — за единичным исключением — все отечественные фигуристы находятся дома. Соответственно, планируя тот или иной старт, им не придётся решать вопрос, как попасть к месту выступления.

Так что поводов для паники быть не должно. Александр Жулин, под руководством которого в Москве тренируются Синицина и Кацалапов, заметил, что вопрос участия или неучастия дуэта в серии Гран-при волнует команду не слишком сильно.

«Первое выступление, к которому мы готовимся более чем серьёзно, — это открытые сентябрьские прокаты в «Мегаспорте». Если России удастся сохранить домашний этап Гран-при, мы с Викой и Никитой будем в нём участвовать. Знаю, что обсуждается вариант организации соревнований в Новогорске, на тот случай если кому-то будет не хватать стартов. Но сейчас мы спокойно тренируемся в обычном режиме», — сказал Жулин.

В заключение остаётся разве что вспомнить известную поговорку, что не бывает худа без добра. Необходимость трансформировать привычный распорядок первой половины сезона потребует от руководителей федерации фигурного катания ряда решений, которые на текущий момент уже вовсю прорабатываются, хотя и не оглашаются. Об этом сообщил генеральный секретарь ФФККР Александр Коган.

«Можете быть уверены: все наши спортсмены получат возможность поучаствовать в том количестве соревнований, которое им нужно для подготовки. И это количество будет как минимум таким же, как в прошлые годы», — заверил Коган.