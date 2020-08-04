Трусова: я всегда хотела прыгать, а меня останавливали

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о периоде работы с Этери Тутберидзе.
Трусова: я всегда хотела прыгать, а меня останавливали
  • РИА Новости

«Это была моя просьба — начать учить четверные прыжки. Как отреагировала Тутберидзе? Сначала сказала: «Нет», потом: «Посмотрим», потом: «Давай попробуем тройной аксель». Прошлый сезон? Меня не столько расстраивало третье место, сколько то, что я не исполняла чисто свои программы. На финале Гран-при я настояла на том, чтобы в программе был и тройной аксель, и все четверные. Мне разрешили, а после этого снова убрали их на отборочных соревнованиях. Я сначала была против, но потом согласилась в день выступления, всё-таки было важно просто отобраться на чемпионат Европы. Но на ЧЕ тренеры опять настояли, чтобы я откатала чисто с тремя четверными. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. В этом году хотела исполнять все пять прыжков, раньше — три, — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также бронзовым призёром взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. В мае она перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко.

Ранее Трусова заявила, что её отношение к Тутберидзе не изменилось после перехода к Плющенко.

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