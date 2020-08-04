Трусова заявила, что её отношение к Тутберидзе не изменилось после перехода к Плющенко

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему решила перейти именно в академию Евгения Плющенко.
Трусова заявила, что её отношение к Тутберидзе не изменилось после перехода к Плющенко
  • РИА Новости

«Было много факторов. Мы решили, что надо попробовать ещё где-то, раз у меня не получается чисто откатать мои программы. Решили, что лучше всего попробовать у Плющенко, потому что он сам катался с четверными и, возможно, знает, что нужно делать, чтобы стабильно кататься безошибочно. Финальное слово при выборе тренера было за мной, я уже достаточно взрослая. Обсуждали, конечно, вместе с родителями. Моё отношение к Тутберидзе никак не изменилось после ухода из её группы», — приводит её слова «Матч ТВ».

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также бронзовым призёром взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. В мае она перешла из группы Тутберидзе в группу Плющенко.

Ранее сообщалось, что ISU решил не отменять серию Гран-при по фигурному катанию.

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