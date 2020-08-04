СМИ: ISU решил не отменять серию Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не отменять проведение этапов серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Как сообщает Sanspo, совет ISU решил, что все шесть этапов пройдут в соответствии с графиком, однако из-за ограничений на въезд, принятых в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, формат этапов будет обсуждаться, корректироваться и пересматриваться на последующих заседаниях.

Первый этап серии должен пройти в США 23—25 октября. Затем соревнования запланированы в Канаде (30 октября — 1 ноября), Китае (6—8 ноября), Франции (13—15 ноября), России (20—22 ноября) и Японии (27—29 ноября). Финал планируется провести 10—13 декабря в Китае.

Ранее сообщалось, что международные турниры по фигурному катанию не состоятся в 2020 году.