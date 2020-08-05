Взрослая серия состоится: ISU утвердил формат проведения Гран-при сезона-2020/21

Взрослая серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом число участников каждого этапа будет сокращено, а очки не будут начисляться в мировой рейтинг. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила значимость проведения международных соревнований для спортсменов, а Елизавета Туктамышева выразила надежду, что решение ISU не претерпит изменений.

«Либо проводим старты так, либо не проводим ничего»

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение провести Гран-при по фигурному катанию, несмотря на пандемию коронавируса. При этом на каждом из этапов серии будут действовать особые правила, в том числе зависящие от мер, принятых в конкретной стране.

Как и было запланировано изначально, серия пройдёт с 23 октября по 29 ноября. Соревнования примут у себя США, Канада, Китай, Франция, Россия и Япония, а финал, назначенный на 10-13 декабря, состоится в Пекине. При этом организация итогового старта, одновременно являющегося тестовым турниром для Олимпиады 2022 года, будет обсуждаться ISU позднее совместно с китайскими властями. Подчёркивается, что его сроки также могут претерпеть изменения.

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В ISU пояснили, что каждый из этапов будет проводиться как национальные соревнования. Все участники будут разделены на три группы. В первую войдут местные фигуристы, во вторую — те, кто тренируется в стране-хозяйке, в третью — спортсмены из других государств, получившие разрешение на въезд.

«Организовать соревнования сегодня в том виде, как раньше, не представляется возможным, потому что часть спортсменов не сможет никуда выехать, и таких будет много. Поэтому либо мы проводим старты так, либо не проводим ничего, выбор, как видите, небольшой. Если этап в какой-то из стран будет отменён, этапов будет меньше — мы рассматривали этот вопрос», — цитирует вице-президента ISU Александра Лакерника ТАСС.

Ещё одно изменение коснётся очков за каждый этап. Каждый спортсмен примет участие лишь в одном этапе, а не в двух, как это было раньше. В связи с этим было принято решение отказаться от общего зачёта, а баллы не будут идти в мировой рейтинг. По словам Лакерника, критерии отбора в финал будут определены позднее.

Что касается конкретных правил и ограничений для участников соревнований, количество официальных лиц, а также финансовые вопросы, включая суммы призовых, то все эти детали будут обсуждаться в ближайшее время совместно с организаторами этапов Гран-при.

Стоит отметить, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также определилась со сроками проведения контрольных прокатов. Они пройдут 12-13 сентября в московском «Мегаспорте». С 8 сентября у членов сборной России начнутся сборы на подмосковной базе в Новогорске.

«Хочется верить, что ничего не изменится»

В России положительно отреагировали на решение провести Гран-при. Многие тренеры и эксперты отметили значимость проведения международных соревнований в сложившейся ситуации, когда предыдущий сезон получился скомканным из-за начала пандемии.

«Слава богу, что у спортсменов будут соревнования, это самое главное. А формат… Ну что делать, ситуация диктует свои условия, поэтому вот так. На данный момент никто не знает, куда откроют границы, для кого. Так что пока предсказать, кто в каких этапах будет участвовать, невозможно», — прокомментировал решение ISU президент ФФККР Александр Горшков.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также выделила преимущества проведения международного турнира. По её словам, фигуристам в любом случае будет необходимо вернуть соревновательную форму, а также оценить выступления и подготовку соперников, с которыми им предстоит встретится на чемпионатах Европы и мира в следующем году.

«Это лучше, чем ничего. Ещё есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап Гран-при начинается тогда-то. Я считаю, что это неплохо для сегодняшней ситуации, когда вообще ничего не происходит», — подчеркнула Тарасова.

Схожей позиции придерживается и хореограф Илья Авербух. Он отметил, что появление определённости облегчит работу не только спортсменам, но и их тренерам.

«Всесторонне приветствую решение сохранить этапы Гран-при. Очень здорово, что ребята получили понимание, к каким турнирам они могут начать готовиться, появилась какая-то конкретика для тренеров. На мой взгляд, это очень разумное решение. Понятно, что формат не будет прежним, но это гораздо лучше, если бы мы прочитали сообщение, что турниров не будет», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Для некоторых специалистов решение ISU стало неожиданностью. Так, Александр Жулин предполагал, что первыми крупными соревнованиями для его подопечных — чемпионов Европы 2020 года Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — станет первенство России. А наставник Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков признался, что многие готовились к отмене Гран-при.

«Информация только пришла, сейчас с нашим тренерским штабом будем обсуждать ситуацию и согласовывать с федерацией, нужно ли ребятам лететь в Россию или можно выступить на американском этапе. Это будем обсуждать чуть позже, пока нет ответа. Сейчас пара Тарасова и Морозов в США», — пояснил Траньков.

Известный тренер Алексей Мишин, ранее активно выступавший за возвращение фигурного катания в привычное русло, присоединился к коллегам и также выразил радость от решения ISU и даже подобрал для него поэтичное сравнение.

«Это радостно. Думаю, что движение — это жизнь, а остановка — это смерть. Проведение этапов Гран-при — это появление солнца на небосклоне мирового фигурного катания. Уверен, что фигуристы будут кататься хорошо», — сказал специалист.

На новость о том, что Гран-при всё же состоится, отреагировала и подопечная Мишина Елизавета Туктамышева.

«Ну что, вышла новость, что Гран-при всё-таки будет. Собственно, пока это всё, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится», — написала фигуристка в Instagram.

При этом некоторые выразили обеспокоенность по поводу неопределённости, которая по-прежнему существует вокруг этапов. Заслуженный тренер России Нина Мозер отметила, что фигуристы будут вынуждены готовиться к стартам, проведение которых пока никто не гарантирует.

«Сложный сезон, который начнётся с чистого листа. Непонятно, как будет всё складываться, загадка, кто и как будет набирать форму. Кто вообще развалится, кто-то приведёт себя в порядок. Поэтому трудно оценивать происходящее. Одни гадают на картах, другие — на кофейной гуще, а я вообще не гадаю. Обидно, что никто не понимает, к чему готовиться», — посетовала Мозер.