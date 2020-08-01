«Это болезненный процесс для обеих сторон»: как в России отреагировали на уход Косторной от Тутберидзе

Решение фигуристки Алёны Косторной уйти от Этери Тутберидзе удивило многих экспертов. Александр Жулин отметил, что мотивы спортсменки ему не ясны, однако предположил, что для столь кардинального шага у неё должны быть весомые причины. Наставник Татьяна Тарасова, в свою очередь, заявила, что не верит в существование списка учениц Тутберидзе, с которыми Косторная якобы отказалась выходить на лёд на тренировках. Между тем на чемпионку Европы в соцсетях обрушился шквал критики. Однако специалисты призывают не делать поспешных выводов и дождаться результатов грядущих соревнований.

«Этери Георгиевна не сложит руки»

Переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко произвёл эффект разорвавшейся бомбы в российском фигурном катании и разделил его представителей на два лагеря. Одни были шокированы решением спортсменки, добившейся своих главных на данный момент успехов под руководством наставницы, другие же с пониманием отнеслись к такому шагу.

Масла в огонь подливали высказывания тренеров группы Тутберидзе. Комментируя уход подопечной, хореограф Алексей Железняков намекнул, что её поступок продиктован гордыней.

«Маски слетают, лица открываются, только в бедах и горестях люди показывают свои истинные лица! Кто-то проходит огни, воды и медные трубы, а кто-то ломается. Я видел много людей и в спорте, и в шоу-бизнесе, которые, надев короны, быстро падали с небес. Как я и говорил: «Уходя, уходи». Работать в этой команде — не каждый выдержит, не каждый сможет, уж очень велика цена. Остаются сильнейшие», — написал Железняков.

Также по теме «Появляются всё новые и новые условия»: Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная ушла из её группы к Евгению Плющенко. По словам...

На сторону Тутберидзе встали и многие любители фигурного катания. В социальных сетях на Косторную обрушился шквал критики. Некоторые эксперты также позволили себе достаточно резкие высказывания. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко призналась, что новость о произошедшем «испортила ей настроение».

«Это поведение не состоявшейся личности, которая прошла медные трубы, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Не знаю конкретно, что произошло, но ведь эта девушка — член сборной, она фактически на работе и должна отдавать отчёт своим поступкам. Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать её шансы в будущем», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Чемпион мира 1993 года Александр Жулин заявил, что ему непонятны мотивы Косторной. В то же время он не стал критиковать фигуристку, предположив, что у неё были веские причины прекратить сотрудничество с Тутберидзе.

«Время всё расставит на свои места, поживём — увидим. Этери Георгиевне желаю терпения и выстоять в этой непростой ситуации. А Алёне — добра и хорошего катания... Раз перешла, значит, считает, что было недостаточно внимания или ещё чего-то не хватало», — заявил Жулин в беседе с RT.

В свою очередь, чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская отметила, что ситуация со сменой тренеров не нова для фигурного катания. По её словам, с первыми серьёзными успехами многие молодые спортсменки начинают чувствовать себя увереннее, считая, что лучше знают, как им строить свою карьеру.

«Но спорт такого не прощает. Если уж остался, надо всегда слушать наставника, на каком бы уровне ты ни находился. Говорю это не в обиду девочкам, они умницы. Просто жалко, что они покидают специалиста, который довёл их до таких результатов. Но такова тренерская судьба: он никогда не знает, надолго ли с ним задержится спортсмен. Любой конфликт может привести к разрыву. Думаю, Этери Георгиевна не сложит руки и вырастит ещё десяток таких девчонок», — предположила Бутырская.

Поводом для критики Косторной послужил не только факт перехода к Плющенко, но и требования, которые она якобы предъявляла Тутберидзе. Специалист рассказала о существовании списка фигуристок, с которыми спортсменка якобы не хотела тренироваться.

«Если так и было, то это тоже не совсем правильно. Хорошая здоровая конкуренция не мешала добиваться больших результатов. Конечно, фигурное катание — индивидуальный вид спорта, где каждый сам за себя, поэтому говорить о дружбе со всеми девочками в группе не приходится. Но нужно выходить на лёд и делать своё дело. Да, есть молодые девочки с четверными прыжками, которые, наверное, «мешают». А Алёна — номер один в стране и, наверное, считает, что имеет право предъявлять условия. Насколько это правильно, не мне судить. Но раньше такого не могло быть», — добавила Бутырская.

Схожей позиции придерживается и Жулин.

«Тутберидзе — человек со своими правилами и устоями. В этом и есть её сила. Она не меняет принципов и решений. Но когда у тебя такая группа и такое количество сильных спортсменов, наверняка найдутся недовольные, которые начинают искать причины, чтобы уйти. Это всё очень сложно. Но как тут можно ожидать особого отношения? Я не спорю, что Косторная — звезда, но такие ситуации случаются на каждом шагу», — заключил эксперт.

«Не верю в список нон грата»

При этом были и те, кто поставил под сомнение слова Тутберидзе. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова встала на защиту Косторной.

«Я не верю в список нон грата. Думаю, что она просто хочет получать индивидуальное внимание. Другие девочки отнимают у Этери время, вот они и уходят. Ревность — это нормально, спортсмены должны решить, с кем они будут идти к Олимпийским играм. Сейчас последний год, когда можно перейти к другому наставнику. После, как говорят, менять лошадей на переправе нельзя», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отметила, что судить о том, где Косторной было бы лучше, сейчас сложно — это покажут результаты будущих соревнований. В любом случае, по её мнению, справиться со сложившейся ситуацией будет непросто обеим сторонам.

«Комментировать я ничего не могу, но одно знаю: для всех это достаточно болезненный процесс. У кого-то он удаётся, и появляются новые силы, желание, импульсы прогрессировать. Кого-то это может немножечко задавить», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Также по теме Новый четверной прыжок и возвращение ценного каскада: чего уже добилась Трусова под руководством Плющенко Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова проводит первый сбор под руководством своего нового тренера...

Некоторые эксперты также призвали не давать заранее оценку этому переходу.

«С удивлением восприняла новость о переходе Косторной. Также удивляет, что это не первый топовый спортсмен уходит от Тутберидзе. Ну что ж, нужно уважать решение Косторной. Будем смотреть за дальнейшей ситуацией», — сказала олимпийская чемпионка 1998 года Наталья Бестемьянова.

Разумеется, у многих сразу возникли параллели с историей Александры Трусовой, всего три месяца назад покинувшей Тутберидзе. При этом, по словам золотого медалиста Игр-2014 в Сочи Максима Транькова, если у двукратной чемпионки мира среди юниоров могли быть поводы для недовольства, то решение её коллеги можно назвать странным, учитывая её выдающиеся результаты.

«Обычно в таких случаях не идут на такие кардинальные изменения и на смену тренеров. И для меня данный факт является небольшим шоком. Но Алёна остаётся моей любимой фигуристкой из этой троицы — Трусова, Косторная, Анна Щербакова. Я всегда выделял именно её», — отметил Траньков.

Кроме того, он пожелал удачи Плющенко.

«У него были сильные спортсменки, юниорки, та же суперсильная Саша Трусова, а теперь есть ещё лидер женского одиночного катания Алёна Косторная. И такие спортсмены находятся в группе тренера, который только начинает свой путь. Жене хочется пожелать удачи и выйти из этой ситуации победителем, а он умеет это делать», — добавил Траньков.