Тренер по фигурному катанию Гончаренко раскритиковала Косторную за уход от Тутберидзе
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- РИА Новости
«Сказать, что я в недоумении, — это ничего не сказать. У меня вопрос такой: вроде переходы закончены были 31 мая, и почему он происходит сейчас, когда пройден сбор и программы поставлены, непонятно. Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Как известно, человек должен пройти медные трубы, чтобы состояться как личность», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
Она отметила, что Косторная должна отдавать отчёт своим поступкам.
«Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать её шансы в будущем. Слишком у меня испорчено настроение, просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что», — добавила специалист.
В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).
Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.