Тренер по фигурному катанию Гончаренко раскритиковала Косторную за уход от Тутберидзе

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.
Тренер по фигурному катанию Гончаренко раскритиковала Косторную за уход от Тутберидзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сказать, что я в недоумении, — это ничего не сказать. У меня вопрос такой: вроде переходы закончены были 31 мая, и почему он происходит сейчас, когда пройден сбор и программы поставлены, непонятно. Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Как известно, человек должен пройти медные трубы, чтобы состояться как личность», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Она отметила, что Косторная должна отдавать отчёт своим поступкам.

«Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать её шансы в будущем. Слишком у меня испорчено настроение, просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что», — добавила специалист.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить