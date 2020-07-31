Тренер по фигурному катанию Гончаренко раскритиковала Косторную за уход от Тутберидзе

Известный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Сказать, что я в недоумении, — это ничего не сказать. У меня вопрос такой: вроде переходы закончены были 31 мая, и почему он происходит сейчас, когда пройден сбор и программы поставлены, непонятно. Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Как известно, человек должен пройти медные трубы, чтобы состояться как личность», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Она отметила, что Косторная должна отдавать отчёт своим поступкам.

«Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать её шансы в будущем. Слишком у меня испорчено настроение, просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что», — добавила специалист.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.