Хореограф Железняков отреагировал на уход Косторной от Тутберидзе

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал уход фигуристки Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.

«Маски слетают, лица открываются, только в бедах и горестях люди показывают свои истинные лица! Кто-то проходит огни, воды и медные трубы, а кто-то ломается. Я видел много людей и в спорте, и в шоу-бизнесе, которые, надев короны, быстро падали с небес. Работать в этой команде не каждый выдержит, не каждый сможет, уж очень велика цена. Остаются сильнейшие», — написал Железняков на своей странице в сети «ВКонтакте».

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.