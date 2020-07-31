Бутырская прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.
Бутырская прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы до конца не знаем, что происходит и на какой почве возник конфликт. Но то, что написала Тутберидзе по поводу списков, это тоже не совсем правильно. Хорошая, здоровая конкуренция не мешала добиваться больших результатов. Конечно, фигурное катание — индивидуальный вид спорта, где каждый сам за себя, поэтому говорить о дружбе со всеми девочками в группе не приходится. Но нужно выходить на лёд и делать своё дело. Да, есть молодые девочки с четверными прыжками, которые, наверное, «мешают». А Алёна — номер один в стране и, наверное, считает, что имеет право предъявлять условия, хочет, чтобы её услышали. Насколько это правильно, не мне судить. Но раньше такого не могло быть», — рассказала Бутырская RT.

Ранее в ФФККР заявили, что переход Косторной к Плющенко ещё не оформлен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить