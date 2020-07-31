Бутырская прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Мы до конца не знаем, что происходит и на какой почве возник конфликт. Но то, что написала Тутберидзе по поводу списков, это тоже не совсем правильно. Хорошая, здоровая конкуренция не мешала добиваться больших результатов. Конечно, фигурное катание — индивидуальный вид спорта, где каждый сам за себя, поэтому говорить о дружбе со всеми девочками в группе не приходится. Но нужно выходить на лёд и делать своё дело. Да, есть молодые девочки с четверными прыжками, которые, наверное, «мешают». А Алёна — номер один в стране и, наверное, считает, что имеет право предъявлять условия, хочет, чтобы её услышали. Насколько это правильно, не мне судить. Но раньше такого не могло быть», — рассказала Бутырская RT.

Ранее в ФФККР заявили, что переход Косторной к Плющенко ещё не оформлен.