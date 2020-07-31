В ФФККР заявили, что переход Косторной к Плющенко ещё не оформлен
- РИА Новости
«Естественно, нет. Если Алёна решила перейти в другую группу, то никакие переходы ещё не могли быть оформлены», — приводит слова Когана РИА Новости.
Он также прокомментировал информацию о том, что договорённость о переходе Косторной в группу Плющенко была достигнута ещё в мае.
«Я такого не слышал», — добавил функционер.
В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).
Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.