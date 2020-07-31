В ФФККР заявили, что переход Косторной к Плющенко ещё не оформлен

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал переход Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
В ФФККР заявили, что переход Косторной к Плющенко ещё не оформлен
  • РИА Новости

«Естественно, нет. Если Алёна решила перейти в другую группу, то никакие переходы ещё не могли быть оформлены», — приводит слова Когана РИА Новости.

Он также прокомментировал информацию о том, что договорённость о переходе Косторной в группу Плющенко была достигнута ещё в мае.

«Я такого не слышал», — добавил функционер.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить