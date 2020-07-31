Роднина об уходе Косторной от Тутберидзе: любой человек ищет там, где ему лучше

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Любой человек ищет там, где ему лучше, понятнее и результативнее, правильно? Почему мы тогда начинаем влезать и обсуждать? Я могу вам сказать, что соревнования всё покажут», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Она отметила, что любой переход — это стрессовая ситуация.

«Не знаю, какая обстановка в группе у Тутберидзе и какая у Евгения Плющенко. Поэтому комментировать я ничего не могу, но одно знаю: для всех это достаточно болезненный процесс. У кого-то он удаётся и появляются новые силы, желание, импульсы прогрессировать. Кого-то это может немножечко задавить. Мы можем только смотреть со стороны и наблюдать. И чем меньше мы будем влезать в это… Почему у нас так беспокоятся о сохранении семейных ценностей, но ни журналисты, ни болельщики не могут понять, что это очень внутренний процесс? В нём участвуют молодые люди, часто даже несовершеннолетние. Если это происходит, значит, есть причина. Надо разбираться не почему уходят, а почему возникает такая ситуация», — добавила олимпийская чемпионка.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.