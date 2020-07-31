Роднина об уходе Косторной от Тутберидзе: любой человек ищет там, где ему лучше

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение об уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.
Роднина об уходе Косторной от Тутберидзе: любой человек ищет там, где ему лучше
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Любой человек ищет там, где ему лучше, понятнее и результативнее, правильно? Почему мы тогда начинаем влезать и обсуждать? Я могу вам сказать, что соревнования всё покажут», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Она отметила, что любой переход — это стрессовая ситуация.

«Не знаю, какая обстановка в группе у Тутберидзе и какая у Евгения Плющенко. Поэтому комментировать я ничего не могу, но одно знаю: для всех это достаточно болезненный процесс. У кого-то он удаётся и появляются новые силы, желание, импульсы прогрессировать. Кого-то это может немножечко задавить. Мы можем только смотреть со стороны и наблюдать. И чем меньше мы будем влезать в это… Почему у нас так беспокоятся о сохранении семейных ценностей, но ни журналисты, ни болельщики не могут понять, что это очень внутренний процесс? В нём участвуют молодые люди, часто даже несовершеннолетние. Если это происходит, значит, есть причина. Надо разбираться не почему уходят, а почему возникает такая ситуация», — добавила олимпийская чемпионка.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.

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