Тутберидзе: сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду
- РИА Новости
«Успела ли я прийти в себя после перехода к Плющенко Саши Трусовой? Да нет, конечно. Но ты всегда стараешься найти оправдание любому поступку, пытаешься посмотреть на мир их глазами. Понять, что они хотят в этой ситуации выиграть. Но для этого нужно разговаривать», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.
Она также высказалась о том, что после перехода Косторной академия Плющенко будет представлена на Олимпиаде.
«Он не успел гарантировать себе это изначально. Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду. Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — добавила тренер.
В мае из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, а 31 июля стало известно о переходе Алёны Косторной.
Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение о причинах перехода фигуристок группы Тутберидзе в академию Плющенко.