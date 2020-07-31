Тутберидзе: сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своём отношении к переходу её воспитанниц в академию Евгения Плющенко.

«Успела ли я прийти в себя после перехода к Плющенко Саши Трусовой? Да нет, конечно. Но ты всегда стараешься найти оправдание любому поступку, пытаешься посмотреть на мир их глазами. Понять, что они хотят в этой ситуации выиграть. Но для этого нужно разговаривать», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Она также высказалась о том, что после перехода Косторной академия Плющенко будет представлена на Олимпиаде.

«Он не успел гарантировать себе это изначально. Сейчас Плющенко получает готовых спортсменов и некую гарантию на Олимпиаду. Могу сказать только, что я никогда и никого не переманивала. Как можно давать спортсмену гарантию результата и успеха? Это занимает огромный путь», — добавила тренер.

В мае из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, а 31 июля стало известно о переходе Алёны Косторной.

Ранее Татьяна Тарасова высказала мнение о причинах перехода фигуристок группы Тутберидзе в академию Плющенко.