Тарасова: Плющенко создаёт фигуристкам необходимые условия

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о причинах перехода фигуристок в группу Евгения Плющенко.

«Что заставляет их переходить именно к Плющенко? Он заинтересован в такой группе и создаёт необходимые условия. Получается, что они из одной группы перешли в другую, в которой уже достаточно много звёзд. Но подпишется ли Евгений работать по 12—14 часов в день, как работали мы? Нам это было интересно, ничего невозможного в этом нет. Посмотрим, как будет в сезоне: будет ли хуже, будет ли так же, будет ли прорыв. Той же Косторной надо учить четверные. Я в любом случае хочу пожелать всем удачи», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В мае из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко перешла Александра Трусова, а 31 июля стало известно о переходе Алёны Косторной.

Ранее Тарасова высказалась о возможной причине ухода Косторной от Тутберидзе.