Тарасова высказалась о возможной причине ухода Косторной от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о возможных причинах уходе Алёны Косторной из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Для меня это, конечно, неожиданность, потому что сезон уже начался, но каждая из выдающихся спортсменок Этери хочет получить от неё как можно больше внимания, потому что речь уже идёт об Олимпийских играх и сейчас последний месяц, когда можно грамотно перейти к другому тренеру: в олимпийский сезон никто никуда не переходит», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она отметила, что уход фигуристок от Тутберидзе не означает, что та плохо справляется со своей работой.

«Она лучший тренер мира, она работает по своей системе и имеет право ничего не менять. Это обычное дело, так же было и во времена Евгения Плющенко с Алексеем Ягудиным. Было много примеров, когда фигуристы переходили к другому тренеру из-за индивидуальной работы и внимания», — добавила тренер.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.