Новый четверной прыжок и возвращение ценного каскада: чего уже добилась Трусова под руководством Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова проводит первый сбор под руководством своего нового тренера Евгения Плющенко. На занятиях в Кисловодске она смогла заново исполнить каскад лутц — риттбергер и показала четверной лутц. При этом, по словам её наставника, спортсменка смогла освоить и новый для себя прыжок — четверной риттбергер.

Переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко остаётся одной из главных тем межсезонья. В первую очередь, болельщиков волнует, в каком направлении продолжит развиваться фигуристка. Мнения на этот счёт могут быть разными. Одни вправе полагать, что с уходом от прежнего тренера Трусова растеряет часть своих уникальных навыков, позволивших за короткое время войти в число лучших фигуристок планеты. Другие имеют основания считать, что Плющенко поможет выйти на новый уровень спортсменке, которая в минувшем сезоне так и не показала своего максимума на соревнованиях.

Плющенко организовал для Трусовой и других новых фигуристок, раньше занимавшихся у Тутберидзе, сбор в Кисловодске, в то время как многие другие спортсмены сборной России отправились в подмосковный Новогорск. Это весьма логичных шаг, если учесть, что Трусовой после нашумевшей смены тренера было остро необходимо оказаться на некоторое время подальше от чужих глаз.

Давление на 15-летнюю фигуристку сейчас могут оказывать и болельщики, и недавние напарницы по группе, и бывшие тренеры. От всего этого Трусова оказалась ограждена на время первого сбора, важность которого резко возросла в связи с последними событиями, повлиявшими на подготовку спортсменов всего мира.

В некоторой степени Трусова повторила путь Евгении Медведевой, покинувшей группу Тутберидзе вскоре после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Ей тоже было бы чрезвычайно сложно продолжать тренироваться в том месте, где всё бы ей напоминало о прошлом этапе карьеры. Конечно, Трусова не будет всегда заниматься в Кисловодске и ещё вернётся в Москву, но сделать первые шаги на льду после долгого перерыва ей действительно лучше всего было за пределами столицы.

О том, как проходит тренировочный процесс в школе Плющенко, широкая публика узнать не может. Но команда двукратного олимпийского чемпиона периодически сообщает об успехах своих подопечных во время сборов. Из того, что появляется в социальных сетях, можно сделать вывод, что тренер и ученица нашли общий язык и начали плодотворно работать.

Почти сразу же Трусова смогла показать на льду каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который является самым дорогим элементом без четверных прыжков. Этот каскад в прошлом сезоне выпадал из арсенала фигуристки. Ради целостности программы она заменяла риттбергер на более дешёвый тулуп. В новом сезоне исполнять упрощённую версию каскада не будет выгодно, так как тройной лутц потерял в стоимости 0,6 балла.

Спустя несколько дней стало известно, что у Трусовой стал заново получаться четверной лутц — самый дорогой сольный прыжок. Её тренер Сергей Розанов показал, как спортсменка выполнила элемент на тренировке.

А затем Плющенко рассказал, что Трусова освоила четверной риттбергер, который оставался последним прыжком в четыре оборота, который у неё не получался. Никому из девушек ещё не удавалось исполнить тот элемент на соревнованиях.

«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идёт подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда. Сергей Розанов — очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достичь высоких результатов в сезоне», — цитировал Плющенко «Спорт-Экспресс».

Трусова уже демонстрировала на соревнованиях четверные лутц, сальхов, тулуп и флип. Риттбергер должен будет ещё больше усложнить её произвольную программу и компенсировать те полбалла, на которые станет дешевле четверной лутц со следующего сезона. Новые правила однозначно призывали фигуристов осваивать риттбергер, и Трусова стала одной из первых, кто пошёл по этому пути.

Но между исполнением прыжка на тренировке и включением его в прокаты нет знака равенства. Трусовой ещё предстоит проделать много работы, чтобы четверной риттбергер смог лечь в программу. В теории она теперь сможет исполнять шесть четверных прыжков за прокат (седьмым обязательно должен быть аксель), но такой вариант маловероятен, так как даже мужчины уже не придерживаются такого сложного контента.

В прошлом Трусова уже заявляла на произвольную программу пять четверных прыжков. В интервью Марии Командной спортсменка подтвердила, что будет стремиться к этому и дальше. Четверной риттбергер мог бы прийти на замену сольному четверному тулупу и повысить стоимость программы, которая и без того может считаться самой дорогой в женском одиночном катании. Новый элемент может также стать и своеобразной «подушкой безопасности» для Трусовой на случай, если какой-нибудь другой прыжок перестанет получаться или травма заставит от него отказаться.

Но помимо восстановления старых прыжков и освоения новых Трусовой необходимо обратить внимание на свою самую слабую сторону — хореографию. Именно в этом компоненте она много проигрывала соперницам на протяжении всей карьеры. Команда Плющенко не стала нанимать отдельных специалистов для постановок программ и доверила их её же тренеру Сергею Розанову. По словам Плющенко, новые программы получились удачными, но никаких деталей о них болельщики не узнают вплоть до сентябрьских контрольных прокатов сборной России.

«Сейчас у нас идёт постановка программ, они практически готовы, их ставит Серёжа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы всё увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах. Саша прекрасно владеет коньком, у неё прекрасная хореография, просто на это раньше не обращали внимание. Да, работы в хореографии много, но она справляется», — говорил Плющенко ТАСС.

Для фигуристов, борющихся за самые высокие места и ставящих перед собой цель выиграть олимпийские медали, постановки чрезвычайно важны. В этом деле не бывает мелочей, так как порой на судей производит впечатление одно только имя хореографа, который сотрудничал со спортсменом. В первый сезон после ухода от Тутберидзе Трусовой может быть достаточно того, что таким вопросом занимается тренер, с которым она работала несколько лет. Но в будущем спортсменке понадобится более узкий специалист, который действительно сумеет совершить с ней прорыв в хореографии.