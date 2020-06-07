Сравнение Загитовой с лотосом, прыжки Щербаковой во сне и «беседа» Ягудина с Путиным: что делают фигуристы в межсезонье

Азиатская пресса сравнила Алину Загитову с лотосом, а Анна Щербакова пошутила, что отрабатывает прыжки даже во сне. Елизавета Туктамышева перечислила четыре факта о себе, а Максим Траньков поцеловал лёд после возвращения на каток. Тем временем Алексей Ягудин записал видео, в котором сымитировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, а Леонид Слуцкий и Василий Уткин обсудили, на кого из фигуристок больше похожа выпрыгивающая из воды акула.

Прогресс Косторной и Щербаковой и знакомство Загитовой с Загорски

С момента возобновления тренировок в группе Этери Тутберидзе прошла неделя. После столь длительного перерыва фигуристкам было непросто вновь приступать к занятиям и восстанавливать форму. Так, Алёна Косторная и Анна Щербакова поначалу с опаской выходили на лёд.

Однако нескольких дней им хватило, чтобы почувствовать себя увереннее и вновь начать выполнять прыжки.

При этом Щербакова в своём Instagram в шутку отметила, что не прекращает тренироваться даже по ночам. Как — она наглядно продемонстрировала на видео.

«Сон фигуристки. Отрабатываю прыжки 24/7», — написала Щербакова.

В ближайшее время к тренировкам приступит и Алина Загитова, прибывшая на базу в Новогорск позже коллег. В соответствии с правилами, она уже прошла тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Тем временем в Азии, где обладательница олимпийского золота Пхёнчхана-2018 пользуется большой популярностью, в СМИ вышла посвящённая ей статья.

«У Алины утончённое лицо, как у фарфоровой куклы, которое континентальные (китайские. — RT) СМИ назвали «Снежный лотос из России». Завоевав звание чемпионки, она стала азиатским кумиром», — приводит «Чемпионат» текст статьи тайваньского издания United Daily News.

В свою очередь, фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала, как три года назад познакомилась с Загитовой.

«Фигуристов сборной начали расселять по двое в отеле. У нас с Алиной фамилии шли друг за другом по алфавиту, и нас поселили вместе. Я не знала, кто эта малышка. Очень удивилась, когда мне сказали, что ей всего 15 лет, а она уже участвует во взрослых соревнованиях. Зайдя в комнату, мы поздоровались и пожелали друг другу удачи. В следующих поездках уже сами везде селились вдвоем. Мы проводили вместе кучу времени, поддерживали друг друга», — цитирует Загорски «Матч ТВ».

А сама Загитова опубликовала забавный пост в Instagram. Она снимала для японского телевидения видео, главной героиней которого была её собака Масару. Записать приветствие с первого раза не удалось, и спортсменка поделилась неудачными кадрами.

Неожиданно для многих репликами по поводу фигурного катания в соцсетях обменялись телекомментатор Василий Уткин и футбольный тренер Леонид Слуцкий.

Журналист опубликовал видео и добавил к нему подпись «Загитова». На нём акула выпрыгивает из воды и делает несколько оборотов в воздухе. Наставник «Рубина» в комментариях отметил, что животное скорее имеет сходство с Трусовой, намекая на четверные прыжки, прославившие спортсменку.

«У акулы не может быть фамилии с таким корнем!» — пошутил Уткин.

Программа Туктамышевой и поцелуй Транькова

После прохождения тестирования на коронавирус к занятиям приступила и группа Евгения Плющенко, выбравшая для сборов базу в Кисловодске. Специалист показал разминку подопечных, в которой приняла участие и Александра Трусова.

«Работа кипит уже в Кисловодске. Команда сборников «Ангелов Плющенко» и тренеры моей команды!» — написал Плющенко.

Стоит отметить, что в Ставропольский край отправился и Сергей Розанов, как и Трусова, прекративший сотрудничество с Тутберидзе.

Подопечным Алексея Мишина пришлось остаться в Санкт-Петербурге, где для их занятий отведён каток «Юбилейный». Дело в том, что Федеральное медико-биологическое агентство в рекомендациях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции запретило находиться на сборах лицам старше 65 лет, в то время как наставнику уже 79.

Елизавета Туктамышева рассказала, что Мишин одобрил произвольную программу, которую она ставила вместе с хореографом Юрием Смекаловым в онлайн-формате.

«До конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена. Но когда Алексей Николаевич увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось. Конечно же, я немного волновалась в ожидании вердикта. Похоже, вас и правда ждёт продолжение этой истории, и надеюсь, что совсем скоро начнём переносить программу на лёд», — рассказала Туктамышева.

Напомним, что в апреле фигуристка сообщала о запуске проекта, в котором могли принять участие все желающие. Она показывала этапы работы над номером в прямых эфирах Instagram, а болельщики имели возможность высказывать своё мнение.

Теперь спортсменка запустила новый конкурс для поклонников, сообщив о себе восемь фактов и попросив угадать, какие из них ложные.

Вскоре последовал правильный ответ. Оказалось, что Туктамышева действительно занимается фигурным катанием с пяти лет, любит менять планы, обожает поспать и не выкидывает старые вещи. Ложными были утверждения про любовь к мороженому, опоздания, мечту переехать в Лондон, а также про то, что она уговорила сестру бросить спорт.

В свою очередь, Максим Траньков, работающий с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов, продемонстрировал, как он рад вернуться к работе. Придя на каток после длительного перерыва, он выбежал на лёд, упал на колени и начал его целовать.

В час встречи после долгой разлуки...

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков вернулся на лёд после карантина 😁

⠀#StayPositive#Olympicspic.twitter.com/txtR836r5I — Олимпийские игры (@Olympic) June 5, 2020

Открытию катков посвятил отдельный пост и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин. Он смонтировал видеоинсценировку телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.