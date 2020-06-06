Депутат Госдумы Роднина прокомментировала заявление Панарина о России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.

Один из пользователей отправил в Twitter Родниной видео Панарина, в котором хоккеист объясняет свою гражданскую позицию, отмечая, что не стоит путать родину и государство. Экс-фигуристка отреагировала на это.

«Я только за свободу мнений! А вам алкоголь, не важно какой, явно затуманил разум», — ответила Роднина.

Перед началом сезона-2019/20 Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет со средней зарплатой $11,6 млн в год. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее боец MMA Марат Балаев поддержал хоккеиста Панарина.