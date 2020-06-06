Боец MMA Балаев поддержал хоккеиста Панарина

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Российский боец смешанного стиля Марат Балаев поддержал форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Боец MMA Балаев поддержал хоккеиста Панарина
  • Reuters

«Братан, мы знаем, что ты простой и прямой, наш, русский парень, и у таких родина не продаётся! На таких, как ты, Россия держится, пока такие, как ты, есть! Мы с тобой, брат, при любом раскладе!» — написал Балаев в своём Instagram, опубликовав видео Панарина, в котором он объясняет свою гражданскую позицию.

Перед началом сезона-2019/20 Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет со средней зарплатой $11,6 млн в год. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее Андрей Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России.

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