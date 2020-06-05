Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России

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Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о России.
Назаров отреагировал на высказывание Панарина о России
  • Reuters

«Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твоё смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание. Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой Родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время с этими лидерами», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Перед началом сезона-2019/20 Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет со средней зарплатой $11,6 млн в год. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее Панарин ответил на критику в свой адрес в соцсетях, отметив, что не стоит путать родину и государство.

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