Хоккеист Панарин: некоторые негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в соцсетях.
Хоккеист Панарин: некоторые негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину
  • Reuters

«Хотел прояснить свою гражданскую позицию. Несмотря на то что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю родину, хотел бы пару слов сказать по этому поводу», — сказал Панарин в Instagram.

Он отметил, что его желания схожи с большинством жителей страны, а именно — это счастье родных и близких и всех окружающих.

«Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра», — добавил Панарин.

Перед началом сезона-2019/20 Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» на семь лет со средней зарплатой $11,6 млн в год. В нынешнем сезоне НХЛ он забросил 32 шайбы и сделал 63 результативные передачи. Таким образом, он набрал 95 очков в 69 матчах.

Ранее Владимир Плющев прокомментировал отсутствие реакции со стороны Панарина на ситуацию с беспорядками в США.

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