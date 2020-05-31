Предвкушение лета Туктамышевой, выпускной Волосожар и курьёз фаната Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Фигуристка Евгения Медведева продолжила совершенствовать свои навыки в рисовании, а Елизавета Туктамышева рассказала, что с нетерпением ждёт наступления лета. Постановщик Игорь Бобрин рассказал о забавном случае, произошедшем с ним в Южной Корее, а Ирина Роднина раскритиковала поклонников фигурного катания за излишний фанатизм. Татьяна Волосожар вспомнила последний звонок, а Татьяна Тарасова посадила дерево. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Опасения Туктамышевой и лень Чена

Постепенно все российские фигуристы отправляются на централизованные сборы, которые стали возможны после открытия спортивных баз. Если большая их часть выбрала подмосковный Новогорск, то ученики Алексея Мишина отправятся в Кисловодск, где тренировочный центр откроется 1 июня. Лидер группы Елизавета Туктамышева рассказала о трудностях, которые ожидают спортсменов из-за длительного перерыва.

«Пока мы занимаемся дома ОФП, какую-то подготовку имеем, но в любом случае, когда выйдем на лёд, у нас будут сложности с вестибулярным аппаратом. Такого большого перерыва в подготовке никогда не было. Это будет реально жёстко», — уверена Туктамышева.

А пока до возобновления тренировок остаётся несколько дней, чемпионка мира 2015 года решила прогуляться по Санкт-Петербургу «в ожидании лета», как отметила сама спортсменка.

Тем временем Алина Загитова приняла участие в съёмках рекламного ролика для японского бренда косметики, амбассадором которого она является. В нём фигуристка исполнила несколько эффектных элементов на льду. А Евгения Медведева посвятила досуг одному из своих хобби — рисованию. Спортсменка явно делает успехи в этом деле: на этот раз она нарисовала танцевальную французскую пару Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

Двукратный чемпион мира Натан Чен рассказал, что был разочарован отменой первенства планеты, а также признался, что в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса постепенно превращается в лентяя.

«Из-за того, что я не могу выйти на лёд, такое чувство, будто отняли большую часть меня. Лучше, когда есть распорядок. Конечно, я люблю тренироваться. Я люблю проводить время с друзьями, мы мотивируем друг друга. Но сейчас весь процесс заключается в том, чтобы не дать себе растерять форму и постараться хоть немного сосредоточиться на катании», — приводит слова Чена The People.

Переход Ханю и нападки на Роднину

Межсезонье — традиционное время громких переходов. На этом фоне в сети стали распространяться предположения о якобы возможном сотрудничестве двукратного олимпийского чемпиона Юдзюру Ханю и Этери Тутберидзе. В настоящий момент Ханю занимается в группе Брайана Орсера, однако канадский специалист не приехал на финал Гран-при прошлого сезона, где выступал японец, что породило предположения о разладе между наставником и подопечным.

Известный хореограф Игорь Бобрин считает, что спортсмен вряд ли решится на смену тренера.

«Японцы — мудрые и осторожные люди, ввязываться в авантюры они не будут. У Ханю прекрасный тренер и команда. Думаю, он нашёл свою нишу в этой компании. Вместе с ним ездит его мама, как ангел-хранитель. Он не один, у него много друзей. И у него нет повода переходить, он даже с возрастом всем даёт фору. Думаю, его боятся», — цитирует специалиста «Спорт Экспресс».

Бобрин также вспомнил о своей поездке в Южную Корею спустя несколько месяцев после Олимпийских игр. Он рассказал, как там к нему подошёл местный болельщик.

«Говорит: «О, вы из России! Я болею за фигуристов. Смотрите, какая у меня есть фотография». И показывает Загитову и Медведеву вместе. Говорит: «Это Загитова!» Я спрашиваю: «А вторая кто?» Он ответил, что не знает. Это к вопросу о том, кто может, кто не может. Оступишься один раз — завтра тебя все забудут, такова ментальность. В спорте всё быстро меняется», — пояснил Бобрин.

Тем временем трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала некорректное поведение болельщиков в сети. Она рассказала, как после Олимпиады в Пхёнчхане опубликовала фотографию обнимающихся Загитовой и Медведевой, а в подписи поздравила победительницу, при этом отметив, что сопереживает серебряной медалистке.

«Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность... Никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком (тренер Родниной Станислав Жук. — RT) такие выражения. У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если моё мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права — на свободу слова, на мнение?», — посетовала Роднина в интервью «Спорт Экспрессу».

Огород Слуцкой и воспоминания Плющенко

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая призналась, что всегда с нетерпением ожидает начала дачного сезона, и похвасталась достижениями в нынешнем году.

«Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь кроме тюльпанов у меня будет много-много других цветов. Плюс декоративные висят на балконе. Конечно, уже на подходе рассада: огурцы, помидоры, физалис, флоксы и астры. А на грядку уже высадили укроп, петрушку и другую зелень, редис и капусту. Когда придёт время, посадим всё в нашу новую теплицу. А пока мы потихонечку обрабатываем её, засыпаем земельку», — написала Слуцкая в Instagram.

Облагораживает свой загородный участок и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, посадив на нём черешню. Выбор именно на это дерево пал не случайно. Таким образом она отметила 20-летие фестиваля искусств «Черешневый лес», который стартует 31 мая. Специалист является лауреатом премии «Творческое открытие», вручаемой в рамках форума

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о специфике комментаторской деятельности и работе с Тарасовой, с которой они освещали крупные внутренние и международные старты. По его словам, именно благодаря эксперту он состоялся на этом поприще.

«Сложно и мне, и другим, потому что Татьяна Анатольевна — это Татьяна Анатольевна. Но она меня вырастила как комментатора, и благодаря ей я попал в эту профессию. Очень её уважаю и люблю, и она это знает», — цитирует фигуриста портал 59.ru.

В связи с приближающимися выпускными Татьяна Волосожар, партнёрша и супруга Транькова, решила вспомнить своё окончание школы. Оказалось, что у неё был только последний звонок, так как затем она уезжала на сборы. Однако фигуристка решила «взять максимум» из этого торжества.

«Готовилась к нему, как к главному событию в жизни. Мы с одноклассником, нашим другом ещё с детского садика, танцевали вальс на последнем звонке. Это было потрясающе, как в фильме. До сих пор с теплом вспоминаю тот день», — призналась Волосожар.

А двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пошёл дальше. Он надел свою лейтенантскую форму 18-летней давности (он был членом Спортивного клуба армии) и вместе с супругой Яной Рудковской снял собственную версию клипа на популярную песню Ирины Аллегровой «Младший Лейтенант».