«Этери ко мне приходила, я её не взяла»: что говорила Тарасова об отношениях с Тутберидзе, победе Ягудина и уходе Сёмина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила критикам Этери Тутберидзе, обвиняющим её в чересчур жёстких методиках и сломанных судьбах молодых фигуристок. По её словам, наставница всегда отдаёт максимум своим подопечным и именно поэтому является лучшей в мире. Эксперт также отметила, что Евгений Плющенко сильно рискует, начав работать с Александрой Трусовой, и высказала предположения о том, что ожидает Алину Загитову и Евгению Медведеву в ближайшем будущем. RT собрал наиболее интересные цитаты специалиста.

Переход Трусовой и критика Тутберидзе

В заголовках спортивных изданий всё чаще мелькает имя заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая обычно не столь щедра на интервью. В последнее время Тарасова активно высказывается по самым разным вопросам — от нового витка своего же конфликта с экс-подопечной Ириной Родниной до ухода Юрия Сёмина из московского «Локомотива».

Разумеется, самой обсуждаемой темой последних дней в мире фигурного катания стал переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Многие поспешили обвинить фигуристку в предательстве. Однако Тарасова поддержала спортсменку.

При этом она старается не делать поспешных выводов и объективно оценивать тренерские возможности Плющенко, который только начинает свой путь на этом поприще.

«Посмотрим, как Саша будет развиваться, будет у неё прогресс или регресс... Думаю, Женя отдаёт себе отчёт в том, что делает, он не глупый человек. Он взял на себя огромную ответственность перед всем миром. В его случае — пан или пропал», — приводит слова Тарасовой Lenta.ru.

Уход Трусовой из «Самбо-70» некоторые связывали с якобы тяжёлыми условиями и чересчур жёсткими требованиями. Однако эксперт не согласна с данной точкой зрения. Она неоднократно вставала на защиту Тутберидзе, называя её лучшим тренером современности и выражая уверенность в том, что критики завидуют её успеху.

«Первое место — оно одно. А у неё только на него претендуют 10 человек. И никакие эти судьбы не сломанные. Они тренировались и получили от неё максимум того, что могли получить. Просто у одного человека организм выдерживает, а у другого — нет», — рассказала специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Она предпочитает не вмешиваться в дела коллег, поэтому в настоящий момент тренеры практически не общаются. При этом когда-то, ещё будучи молодой спортсменкой, Тутберидзе пыталась попасть в команду Тарасовой.

«Я тоже её не взяла, она ко мне приходила! Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: «Я тебя не помню». А Тутберидзе рассказывала: «Вы работали с Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко — и вообще ничего вокруг не замечали. Это было видно». Я действительно никого и ничего не видела, работала только точечно», — вспомнила Тарасова.

Продолжение карьеры Загитовой и Медведевой и возрастной ценз

Если карьера Трусовой может получить новое развитие после перехода к Плющенко, то будущее Евгении Медведевой и Алины Загитовой остаётся туманным. Напомним, что ученица Тутберидзе объявила о приостановке карьеры, а подопечная Орсера была вынуждена сняться с чемпионата России. Некоторые выражают опасение, что обе фигуристки не смогут конкурировать с более молодыми соперницами и вряд ли вернутся на лёд.

В свою очередь, Тарасова предпочла не давать конкретных прогнозов и призвала положиться на выбор самих спортсменок.

«Если Алина захочет — выйдет кататься дальше, не захочет — не выйдет. Она чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр. Она всё выиграла, а дальше — учёба, работа. И в шоу, и в журналах, и в фильмах. Она же настоящая красавица! Женю очень любят в мире, у неё высокий рейтинг, её тоже ждёт интересная жизнь. Да и потом, она никуда не уходила», — отметила эксперт.

В столь непродолжительных карьерах большинства современных фигуристок Татьяна Анатольевна винит отсутствие возрастного ценза. По её мнению, оптимальный вариант перехода во взрослое катание — 17-18 лет. Только это сможет продлить спортивный век тех, у кого в арсенале нет четверных прыжков.

«И тогда у нас было бы всё обеспечено — даже если бы новые правила ввели прямо сейчас. У нас есть выдающиеся катальщицы, которые этому цензу соответствуют, — и Женя, и Алина, и Лиза Туктамышева. Мы могли бы тремя девочками выигрывать турниры для спортсменок старше 18 лет и тремя — младше 18», — уверена она.

При этом Тарасова рассказала, что самым запоминающимся моментом в её комментаторской деятельности стала Олимпиада 2018 года. Эксперта настолько растрогал прокат Медведевой, что она не смогла сдержать эмоции.

«На Олимпиаде я не могла себя сдержать, сильно плакала, когда выступила Женя. Она откаталась, как бы вынув из себя душу, отдала этой программе всё до последнего вздоха», — объяснила тренер в интервью Youtube-каналу «Один дома».

В то же время она подчеркнула, что в равной степени переживала и за Загитову.

Победа Ягудина на ОИ и спортсмены в политике

Что касается собственных достижений Тарасовой, то её подопечные не раз поднимались на высшие ступени пьедестала почёта. Одной из самых памятных побед для неё является золото Алексея Ягудина на Олимпиаде в Солт-Лэйк-Сити.

«Очень горжусь, что мы с Лёшей выиграли. Это была великая победа. Вся русская команда, включая жюри, была против. И насколько нужно быть лучше, чтобы в такой ситуации победить! Когда судья не на твоей стороне. Твой судья, российский», — объяснила она в интервью Youtube-каналу «Ностальгия».

Ей не понаслышке знакомы трудности, с которыми сталкивается любой тренер. Именно поэтому она старается поддерживать коллег и из других видов спорта. Так, Тарасова прокомментировала нашумевшую историю с уходом Юрия Сёмина из «Локомотива» и призналась, что и сама бы подписала петицию в его поддержку.

«Поражаюсь, как быстро у нас какие-то начальники освобождают настоящих тренеров! Возьмите такой случай. Наша хоккейная сборная после многих лет молчания выиграла Олимпийские игры. Пусть там не было игроков НХЛ. Кому какое дело — есть турнир, и мы его выиграли! Что сделали с главным тренером Олегом Знарком? Я его встретила летом в Прибалтике. Мы с ним вдвоём плакали», — возмутилась эксперт.

Напомним, её отец — легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов. По мнению Татьяны Тарасовой, увольнение из национальной команды СССР в 1972 году негативно сказалось на его судьбе.

Она посетовала, что сейчас её отцу отдаётся не так много почестей, как бы он этого заслужил. При этом она вспомнила биографический фильм «Легенда №17», одним из главных героев которого является Тарасов.

«Мне очень понравилась игра Олега Меньшикова. Мне даже было страшно, как он напоминал отца. Я очень его благодарила», — призналась она.

Кроме того, Тарасова критически относится к спортсменам, которые после завершения карьеры занялись политикой. По её словам, единственным исключением является экс-конькобежка Светлана Журова.

«Не понимаю, почему всех так туда потянуло. У меня не укладывается в голове, как это возможно после такого живого дела, которым ты занимался. После спорта, каждодневного адреналина. Тебя стольким вещам научили, ты столько знаешь. Иди, учи сам или сама! Нет. Идут туда, где денег больше», — посетовала Тарасова.