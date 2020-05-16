Тарасова рассказала об отношениях с Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своих отношениях с самым титулованным тренером десятилетия Этери Тутберидзе.
Тарасова рассказала об отношениях с Тутберидзе
  • © РИА Новости

«Мы не общаемся. Я не лезу ни с советами, ни с чем другим. Только поздравляю и комментирую. Что я могу ещё сказать, кроме того, что говорю в комментарии?» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В число воспитанниц Этери Тутберидзе в разные годы входили Евгения Медведева, Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и другие.

Ранее Медведева заявила, что её безобидный эфир растаскали на кликабельные заголовки, перевернув смысл.

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