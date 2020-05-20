Спор Ягудина и Плющенко, обвинения Зуевой в адрес Жука и нападение на Кэрриган: громкие конфликты в фигурном катании

Фигурное катание в последние годы сотрясают различные конфликты. Тренер Татьяна Тарасова и её бывшая ученица Ирина Роднина обменялись обвинениями в СМИ, а Евгений Плющенко и тренеры из команды Этери Тутберидзе в соцсетях отпускают колкости в адрес друг друга. Подобные противостояния сопровождали этот вид спорта во все времена. Самые значительные из них вспоминает RT.

Тоня Хардинг и Нэнси Керриган

Одним из самых громких конфликтов в истории фигурного катания по праву может считаться противостояние американских фигуристок Тони Хардинг и Нэнси Керриган, достигшее кульминации перед Олимпийскими играми 1994 года. В их случае слов оказалось мало — разногласия между девушками привели к нападению.

Две спортсменки достаточно долго конкурировали. Хардинг в начале 1990-х считалась одним из новаторов фигурного катания благодаря исполнению тройного акселя, но при этом она была достаточно нестабильной спортсменкой, часто срывавшей свои выступления. Керриган же успела за свою карьеру выиграть несколько медалей на международных стартах и к 1994 году считалась одной из лучших фигуристок США, которая без проблем должна была пройти отбор в олимпийскую сборную на национальном чемпионате.

Но выступить на первенстве страны Керриган не удалось: за день до соревнований после тренировки на неё было совершено нападение. Некий мужчина подкараулил спортсменку и ударил её по правой ноге телескопической дубинкой, после чего скрылся на машине с сообщником. Керриган избежала перелома, но была вынуждена сняться с состязаний. Хардинг же без особых проблем одержала победу и возглавила сборную страны.

Но ещё до начала Олимпийских игр стало известно, что нападение совершил Шейн Стэнт, которого нанял для этого бывший муж Хардинг Джефф Гиллоули и телохранитель Шон Экардт. Они намеревались вывести из строя Керриган и решили сломать ей ногу, чтобы фигуристка не смогла принять участие в Олимпиаде.

Хардинг поначалу всячески отрицала свою роль в нападении на Керриган, но вскоре созналась, что ей было известно о готовящемся преступлении. Её признали виновной во вступлении в сговор с целью помешать судебному преследованию напавших на Керриган. Хардинг была осуждена на три года условно и заплатила штраф в размере $160 тыс. Её лишили титула чемпионки США, но она всё-таки поехала на Олимпиаду, несмотря на невероятную шумиху в прессе. Там её настигла карма: Хардинг заняла лишь восьмое место из-за порвавшегося шнурка, а успевшая восстановиться Керриган выиграла серебро.

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко

Период конца 1990-х — начала 2000-х в отечественном фигурном катании был ознаменован конфликтом между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко. Два лучших фигуриста не только страны, но и мира не смогли ужиться друг с другом в тренировочной группе Алексея Мишина, что и стало причиной их разногласий, продолжавшихся вплоть до Олимпиады 2002 года.

Ягудин начал заниматься под руководством Мишина, когда его главной звездой ещё был Алексей Урманов. Вслед за ним в группу пришёл и более молодой Плющенко, которого тренер стал рассматривать как наследника олимпийского чемпиона. Такой версии придерживался Ягудин.

«Я долго ломал голову над тем, почему Мишин постоянно посылает Алексея и меня на одни и те же состязания. Почему он не даёт мне шанса выйти из тени моего старшего товарища? Наконец меня осенило: Мишин хотел, чтобы я постоянно проигрывал Алексею. Если бы я побеждал в его отсутствие, это бы позволило мне громко заявить о себе и отчасти нивелировать достижения Урманова. Пока я пытался вырваться из этого замкнутого круга, Плющенко выступал в других турнирах, выигрывал их и набирал силу. Допускаю, уже тогда Мишин видел в Жене своего нового фаворита», — писал Ягудин в автобиографии.

Недовольство Ягудина своим положением нарастало весь сезон-1997/98. Он выиграл чемпионат Европы, но через знакомых узнал, что Мишин якобы сожалел о его победе — тому хотелось, чтобы золото досталось Плющенко. На Олимпиаде Ягудин стал только пятым из-за болезни и не получил нужных слов поддержки от тренера. Настоящим взрывом стала новость, что в сборную на чемпионат мира Плющенко вошёл вместо Ягудина, а письмо в защиту последнего подписали многие специалисты, кроме его собственного наставника.

Ягудин всё-таки попал на соревнования и выиграл их, после чего твёрдо решил сменить наставника. Его новым тренером стала Татьяна Тарасова. Следующие четыре года Плющенко часто обыгрывал своего бывшего одногруппника, что только усиливало их антагонизм. Впрочем, Олимпиада в Солт-Лейк-Сити осталась за Ягудиным. Фигурист не скрывал своей радости от падения конкурента в короткой программе, которую сам он исполнил безупречно, и выиграл золото на глазах бывшего тренера.

Станислав Жук и Марина Зуева

Для советских любителей фигурного катания тренер Станислав Жук был фигурой огромного масштаба. Он не просто воспитал множество олимпийских чемпионов, но и кардинально изменил парное катание, сделав эту дисциплину по-настоящему зрелищной. Долгие годы именно Жук считался олицетворением могущественного тренера-победителя, после него этот образ примерили на себя Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе.

Станислава Алексеевича тоже не обошли стороной конфликты. Жук был известен своим тяжёлым и даже жестоким характером, на проявления которого нередко жаловались его ученики. Одним из его правил было расставаться со спортсменом, если тот допустил во время их сотрудничества три серьёзные провинности. Жертвой этого принципа стала даже Ирина Роднина, покинувшая Жука уже после первой выигранной Олимпиады.

За свою карьеру маститый тренер нажил себе немало недоброжелателей, и в 1986 году над ним сгустились тучи. В ЦК КПСС поступило письмо, в котором рассказывалось об аморальном поведении Жука: о злоупотреблении алкоголем и чрезмерном увлечении молодыми ученицами. Авторами были хореограф Марина Зуева и его бывшая ученица Анна Кондрашова. Жука вскоре отстранили от работы, несмотря на все его регалии.

Что стало причиной конфликта между Жуком и Зуевой, до конца не ясно. Но точно известно, что вскоре после этого к хореографу вернулись её бывшие ученики Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, с которыми какое-то время занимался Жук. К тому же Зуева позднее вспоминала, как однажды тренер «украл» придуманную программу для Елены Водорезовой, которая, кстати, защищала своего наставника после истории с письмом.

«У меня в институте был экзамен по искусству балетмейстера, и мне нужно было предоставить работу. А Лена Водорезова жила тогда со мной в одном доме. И мне мама говорит: так поставь для Лены номер. А мне что-то неудобно, всё-таки с Леной работает знаменитый Жук, действительно великий тренер. Но всё-таки решилась. Нарисовала эскиз, принесла музыку, объяснила тему программы, которую я поставлю. И в результате эту мою работу Жук взял для короткой программы Водорезовой. Это была «Жар-птица». Взял в точности так, как я это придумала», — рассказывала Зуева уже после смерти Жука.

Мэрайя Белл и Лим Ын Су

Скандальные происшествия в фигурном катании могут припомнить не только болельщики со стажем. Во время чемпионата мира 2019 года много шума наделала история американской фигуристки Мэрайи Белл и кореянки Лим Ын Су.

На одной из тренировок фигуристки столкнулись друг с другом, в результате чего Белл коньком порезала ногу Лим. Зачастую подобные инциденты быстро исчерпываются, но в тот раз агентство, представляющее интересы южнокорейской спортсменки, подняло тревогу. Оно сразу же обвинило Белл в умышленном нанесении увечий перед важным стартом.

Дополнительное напряжение создавало то, что обе спортсменки занимались в США под руководством Рафаэля Арутюняна. В комментариях корейской прессе представители Лим уверяли, что американка регулярно задирает свою коллегу.

По требованию южнокорейской федерации Международный союз конькобежцев провёл срочное расследование. В организации не нашли доказательств того, что Белл намеренно травмировала Лим. Инцидент оказался исчерпан, тем более что сами спортсменки ни в чём друг друга обвинять не стали. Но при этом стоит отметить, что по окончании сезона Лим покинула группу Арутюняна и перестала тренироваться вместе с Белл.