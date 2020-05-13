Хакерские атаки, обвинения и подтанцовка у Билана: как развивается конфликт между командами Тутберидзе и Плющенко

Хореограф Алексей Железняков утверждает, что в интернете началась атака на группу Этери Тутберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой в команду Евгения Плющенко. Железняков призвал знакомых не реагировать на слухи, а СМИ — не распространять непроверенную информацию. При этом специалист заявил, что его жёсткие высказывания о переходе Трусовой не являются личной местью.

К конфликту между командами Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе, поводом для которого послужил переход Александры Трусовой, присоединяется всё больше действующих лиц. В последние дни на первый план вышел хореограф Алексей Железняков.

На этот раз на своей странице в Facebook он рассказал о том, что на группу Тутберидзе «идёт массированная атака».

«Появляется множество фальшивых аккаунтов во всех социальных сетях, ночью даже взломали страницу Анны Щербаковой, от её имени сообщили об уходе. В СМИ тролли работают по полной, пишется множество гадостей и дряни в комментариях под статьями, зачастую полная лживая информация», — заявил Железняков.

Действительно, ранее на странице Щербаковой во «ВКонтакте» появился пост о том, что она покидает группу Тутберидзе, так как хочет найти для себя что-то новое. Впоследствии сама фигуристка и её отец Станислав опровергли данную информацию, заверив, что аккаунт был взломан. Кроме того, некоторое время назад с фейкового аккаунта Трусовой злоумышленники сообщили о причинах, якобы по которым она перешла к Плющенко.

«Есть даже один недоблогер, которая уже давно пробила дно, беспочвенно, без доказательств, сыплются обвинения в наркомании, педофилии и прочей грязи, думаю, у дамы совсем всё плохо с психиатрией, приводятся не факты, а придуманные лживые аргументы», — добавил Железняков.

Судя по всему, так он отреагировал на обвинения со стороны блогера Елены Родиной, которая в одном из своих эфиров назвала его опасным человеком. Хореограф призвал знакомых не реагировать на непроверенную информацию, которую, по его словам, распространяют недоброжелатели и некоторые СМИ.

Ещё одним участником конфликта стала супруга Плющенко Яна Рудковская. Она пошутила, что после ухода Трусовой Тутберидзе подпишется в социальных сетях на её мужа. В ответ Железняков обвинил продюсера в «умении сделать рекламу на скандале и хайпануть».

Рудковская незамедлительно отреагировала на критику. Она призналась, что удивлена упоминанием своего имени, и поразмышляла о том, почему именно Железняков ведёт себя столь активно в сложившейся ситуации. Продюсер предположила, что дело в давней обиде, которую он затаил на неё и на её семью.

Оказалось, несколько лет назад Железняков непродолжительное время выступал на подтанцовке у российского поп-певца Димы Билана, давнего клиента Рудковской.

«Долго вспоминали, почему недолго и за что был отчислен из нашего уже «штаба». Кто-то помнит, что за профнепригодность, кто-то вспоминает иные моменты, но суть-то в чём... Мы говорим всегда про женскую месть, а вон мужская-то какая бывает», — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Ответ Железнякова не заставил себя ждать.

«Ребята, я никогда в жизни не танцевал у Билана! Кто в теме, тот поймёт!» — прокомментировал заявление хореограф.

Напомним, ранее Трусова объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе. Многие поддержали её решение, однако нашлись и те, кто назвал подобный шаг предательством. Такую точку зрения высказал и Железняков. По его мнению, в академии Плющенко поступили нечестно по отношению к коллегам.

«Саше я желаю только добра, и мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку, тут скорее не ребёнок, а родители — зачинщики конфликта и перехода, ну да ладно, что сделано, то сделано. Время всё покажет: кто приобретёт, а кто потеряет. А семья Рудковских, конечно, гениальна! Натворить такое и выставить Tutberidzeteam виноватыми во всех бедах — снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью», — заявил хореограф.

Масла в огонь подливают и многочисленные слухи о возможном уходе других учеников Тутберидзе. На данный момент подтвердилась информация лишь о том, что Егор Рухин присоединился к группе Елены Буяновой и Марины Селицкой в ЦСКА, а Вероника Жилина продолжит карьеру в «Ангелах Плющенко». Ещё одна юниорка Аделя Петросян слухи о смене тренера опровергла.

Сам Плющенко предположил, почему вокруг него в последнее время возникает столько скандалов.

«Чего же такого, если спортсмен решил перейти ко мне? Приняли они (Трусова и её родители. — RT) такое решение вместе с тренером Серёжей Розановым. Я поддержал эту историю, причём с удовольствием. Вот и всё. Я ни на кого не нападал, только отвечал. Констатирую факты, а видите, как получается: моё имя всем мешает спокойно жить. А может, наоборот, поднимает рейтинги», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона РИА Новости.