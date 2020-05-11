Со слабым катанием и без сложных четверных: в каком состоянии Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Тренеры по фигурному катанию Людмила Великова и Виктор Кудрявцев поделились впечатлениями от выступлений Александры Трусовой. По их мнению, перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко спортсменка сильна в исполнении прыжков, однако в остальных аспектах заметно уступает соперницам. RT проанализировал, как выступала Трусова в прошедшем сезоне.

Переход Александры Трусовой из тренерской группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко даже спустя несколько дней остаётся центральной темой для обсуждения в мире фигурного катания. Любителей этого вида спорта волнует, чем обернётся сотрудничество юной фигуристки с двукратным олимпийским чемпионом, а эксперты отмечают, что бронзовому призёру чемпионата Европы предстоит многому научиться с новым наставником.

Так, тренер спортивных пар Людмила Великова считает, что сейчас катание Трусовой далеко от идеала. Специалист сравнила 15-летнюю спортсменку с бывшими одногруппницами Алёной Косторной и Анной Щербаковой, и вывод оказался неутешительным для ученицы Плющенко.

«Из этой троицы Трусова нравится мне меньше всего. Пока она относительно плохо катается, но очень хорошо прыгает. Женя Плющенко — настоящий артист, и, видимо, он считает, что ему по силам изменить её в лучшую сторону», — рассказала Великова «Чемпионату».

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Ранее схожее мнение выражал её коллега Виктор Кудрявцев. Он заявил, что Трусова не показывает великолепного катания и должна будет многое навёрстывать.

«Техника катания Саши пока оставляет желать лучшего, одними прыжками ей не добиться побед на крупных стартах. Так что Плющенко, если он настроен серьёзно, предстоит проделать огромный объём работы, чтобы она была конкурентоспособна на следующий год. Помимо наших спортсменок, есть ещё очень сильные японки», — заявил Кудрявцев «Известиям».

Хотя Трусова может уже сейчас похвастаться бронзовыми медалями финала Гран-при, а также чемпионатов Европы и России, критика в её адрес вполне справедлива. Столь многообещающая спортсменка хоть и сделала себе имя под руководством Тутберидзе, но весь свой потенциал явно не реализовала.

Свой первый сезон на взрослом уровне Александра Трусова начинала в качестве настоящей «королевы квадов». Ещё юниоркой она освоила лутц, сальхов и тулуп в четыре оборота, исполняла с ними каскады и набирала такие оценки за технику, которые по-настоящему пугали более опытных соперниц. Интересно, что именно Трусовой принадлежит исторический мировой рекорд за технику в произвольной программе, установленный до изменений в правилах в 2018 году.

Поначалу спортсменке удавалось поддерживать реноме. Свой взрослый дебют Трусова отметила тремя четверными прыжками на Nepela Trophy, затем на неофициальном Japan Open она подняла планку до четырёх квадов, а на этапе Гран-при в Канаде россиянка стала первой фигуристкой, набравшей больше 100 баллов за технику. Однако после того выступления погоня за сложностью фактически остановилась.

Хотя Трусова разучила четверной флип и даже показала его в финале Гран-при первым из пяти запланированных квадов, её итоговые оценки стали падать, а от сверхсложного контента в программах пришлось отказываться. На чемпионате Европы она уже пробовала исполнить только проверенные лутц и каскадные тулупы, но получила положительные оценки только за один элемент.

Эксперименты сделали Трусову безусловным лидером в средней оценке за прыжки. На турнирах ISU она получала за них 9,74 балла — ближайшая конкурентка Алёна Косторная получала на своих турнирах только 9,20 балла, а Анна Щербакова — и вовсе 9,06. Интересно, что, кроме них, планку в 8,00 балла преодолели только Рика Кихира и Елизавета Туктамышева. Во многом благодаря прыжкам, даже неудачным, но имеющим высокую базовую стоимость, Трусова оставалась в тройке лидеров сезона и даже обходила Щербакову по средней итоговой оценке.

Но при этом нельзя не отметить регресс Трусовой в отдельных прыжках, причём не только в четверных. После трёх неудачных попыток в серии Гран-при она отказалась от четверного сальхова, а флип исчез уже после падения на чемпионате России. Отказаться от лутца и тулупа Трусова пока не решается, хотя и в этих прыжках она потеряла былую стабильность.

В числе козырей фигуристки раньше был и каскад лутц — риттбергер, который считался самым дорогим элементом до эпохи квадов. С ним Трусова прошла путь от безукоризненного исполнения до отказа в пользу более простого лутца — тулупа в коротких программах, хотя в двух последних произвольных прокатах ей всё-таки удалось исполнить первый вариант.

Для Трусовой так и остался непокорённой вершиной тройной аксель. Она давно хотела включить его в короткую программу, чтобы составлять в ней конкуренцию Косторной, Кихире и Туктамышевой. Но единственная попытка в финале Гран-при не удалась, после чего от вхождения в клуб исполнительниц этого прыжка пришлось отказаться. При этом и аксель в два с половиной оборота не всегда позволяет Трусовой набирать дежурные оценки — общие надбавки за него на чемпионате Европы составили всего 0,64 балла.

Первый сезон на взрослом уровне доказал, что, кроме дорогих, но не всегда стабильных прыжков, Александре действительно нечего противопоставить всем остальным. Когда на международной арене появятся новые фигуристки с квадами, бывшая ученица Тутберидзе не будет иметь той форы, которая приносила победы на этапах Гран-при осенью. Кроме стабильности в прыжках, ей нужно подтягивать и многие другие аспекты катания, существенно влияющие на итоговую сумму.

Несколько раз по ходу сезона судьи придирались к Трусовой из-за вращений и ставили ей третий уровень сложности, так что в средней оценке за этот элемент она занимает восьмое место за прошедший сезон — 4,15 балла против 4,57 у лидера в этом показателе Камилы Валиевой. Ещё хуже обстоят дела у Александры с дорожками шагов. В финале Гран-при и на чемпионате России Трусова так и не получила за них четвёртый уровень сложности, возникали проблемы и на канадском этапе Гран-при. Притом что вся мировая элита старается зарабатывать на этом элементе не меньше 5,00 балла, Трусова в среднем смогла похвастать оценкой лишь в 4,57, а достойно исполнила его лишь в короткой программе на чемпионате Европы.

Можно возразить, что вращения и дорожки шагов не оказывают большого влияния на техническую оценку. Их стоимость действительно не сравнится с прыжками, и любую грубую ошибку на них Трусова может компенсировать одним удачным четверным флипом. Но проблема в том, что исполнение фигуристом упомянутых «дешёвых» элементов сказывается на оценке за компоненты, а итоговый результат от них может очень сильно зависеть.

Вторая оценка Трусовой действительно оставляет желать лучшего. Какими бы интересными ни были сюжеты её программ, впечатлить своим артистизмом и хореографией судей никак не получается. На этапах Гран-при Александра занимала третье или четвёртое места в оценке за компоненты, а в финале и вовсе набрала худшие баллы. На чемпионате Европы она уступила только Косторной и Щербаковой во второй оценке, но в заочном соперничестве с участницами чемпионата четырёх континентов снова произошёл провал — с результатом 67,25 балла за произвольную программу Трусова не вошла бы и в первую пятёрку на том турнире.

На первых стартах оправдать отставание можно было бы «предвзятостью» судей, но её ведь смогла довольно быстро преодолеть Косторная, и по тому же пути движется Щербакова. Трусовой крайне не повезло из-за отмены чемпионата мира в Канаде, ведь там у неё была возможность ещё как-то повлиять на мнение арбитров о своём катании. Но она так и завершила сезон в статусе фигуристки с юниорским катанием, что подтверждает десятое место по средней оценке за компоненты.

Этот показатель Трусовой составил всего 99,95 балла за две программы, в то время как Евгения Медведева, Алина Загитова и Алёна Косторная держались на уровне 107—108 баллов.

Плющенко придётся проделать большую работу с Трусовой и попытаться сделать из неё сбалансированную фигуристку, которая сможет рассчитывать на высокие баллы не только за счёт прыжков. Сам он был известен как яркий спортсмен, производивший глубокое впечатление на судей своими образами, и именно этот опыт необходимо в первую очередь передать молодой фигуристке. Что касается технической составляющей, то запас прочности у Трусовой пока не иссяк — она всё ещё фигуристка с арсеналом квадов, которыми только нужно пользоваться разумно, а не пытаться продемонстрировать разом.