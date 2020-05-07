Плющенко признался, что уже работает над программами и образами для Трусовой
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«Моё решение взвешенное. Я очень верю в помощь хореографов, с которыми мы уже договорились. Это и иностранцы, и лучшие наши. Сейчас сидим и составляем программы, подбираем музыку. Думаем над образами. Посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой и каким станет скольжение», — цитирует Плющенко «Российская газета».
Двукратный олимпийский чемпион официально станет тренером Трусовой лишь после оформления перехода в Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее заслуженный тренер России Татьяна Мишина назвала приход Трусовой серьёзным риском для Плющенко.