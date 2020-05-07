Мишина назвала приход Трусовой серьёзным риском для Плющенко

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала переход российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгению Плющенко.

«Это большая ответственность. Трусова — уникальная девочка. Но могут возникнуть проблемы. К примеру, возрастные изменения. Взять девочку в переходном возрасте — это большая ответственность, риск. Трусова уже показывала на соревнованиях, что прыгает все четверные, кроме риттбергера, делает тройной аксель и готова ставить его в программу. Саше надо выйти из детского образа, добавить женственности. Жене же надо всё бросить на работу с Трусовой. Какие тут шоу? Даже если с ней будет работать Сергей Розанов, то ответственность всё равно будет на Плющенко», — цитирует Мишину «Спорт день за днём».

15-летняя Трусова является действующим бронзовым призёром финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России.

Ранее отец Трусовой заявил, что вокруг Саши много негатива в соцсетях.