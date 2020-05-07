Отец Трусовой: вокруг Саши много негатива в соцсетях

Вячеслав Трусов, отец российской фигуристки Александры Трусовой, прокомментировал пост в социальных сетях, сделанный якобы от имени его дочери, в котором сообщается, что спортсменка ушла от своего тренера Этери Тутберидзе по личным причинам.

«Эта страница — фейк. Не понимаю, кто там от её лица что распространяет и кто на это ссылается. Официальной информации не будет до того, как всё подтвердит федерация согласно своим правилам. Давайте уважать процедуры. Вокруг Саши много негатива в соцсетях, её имя пытаются использовать, часто нечестным образом. Такие попытки уже были. Будем с этим разбираться», — цитирует Трусова «Спорт-Экспресс».

В социальной сети «ВКонтакте» от лица Александры был написан пост о том, что она якобы ушла из группы Этери Тутберидзе по личным причинам. новым тренером фигуристки должен стать Евгений Плющенко.

Ранее Леонова выразила мнение, что за переходом Трусовой к Плющенко стоят родители фигуристки.