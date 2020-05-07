«Смена тренера — это всегда лотерея»: как в мире фигурного катания отреагировали на уход Трусовой от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко из-за того, что перестала занимать в группе лидирующие позиции. Такое мнение в разговоре с RT выразил призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин. Тренер и комментатор Татьяна Тарасова призвала нового наставника Трусовой подойти к работе с ней со всей ответственностью, а хореограф Илья Авербух отметил, что команда Тутберидзе повторяет путь других больших коллективов.

Переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из тренерской группы Этери Тутберидзе в академию Евгению Плющенко стал без преувеличения главным спортивным событием последних дней. Фигуристка завершила четырёхлетнее сотрудничество с одним из самых титулованных специалистов, с которым добилась всех своих значимых успехов и побила несколько мировых рекордов.

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По мнению тренера по танцам на льду Александра Жулина, в уходе Трусовой от Тутберидзе нет ничего неожиданного. В последнее время фигуристка оказывалась в тени своих одногруппниц Алёны Косторной и Анны Щербаковой, и это могло повлиять на её решение, заявил специалист в разговоре с RT.

«Я вообще не удивился переходу Трусовой. Сами посудите, какая она сейчас по счёту у Тутберидзе? Третья. А ещё добавится Камила Валиева, которая тоже составит серьёзную конкуренцию. Мне кажется, Саша посчитала, что лучше быть первой у Плющенко, чем третьей или четвёртой у Тутберидзе. Ушли же не Щербакова и Косторная, а Трусова. Видимо, просто хочет каких-то перемен. Во время карантина у Трусовой было время подумать, вокруг ведь столько советчиков. Не знаю, было ли это взвешенное решение», — сказал Жулин.

Отвечая на вопрос о том, успеет ли Трусова пройти адаптацию у Плющенко к Олимпийским играм 2022 года, тренер отметил, что не считает её основной претенденткой на победу.

«Про подготовку Трусовой к Олимпиаде пока рано говорить, она может и в 2023 году пройти. Я считаю, что если Валиева не наберёт вес и не потеряет свою фантастическую форму, то, скорее всего, она будет основной претенденткой на победу, несмотря на великих Косторную и Щербакову. Но это девушки. Как говорил великий Мишин, тренировать девушек — всё равно что поливать пустыню. Поэтому их решения могут быть спонтанными и непредсказуемыми», — добавил Жулин.

На смену тренера у Трусовой отреагировал наставник Нейтана Чена Рафаэль Арутюнян.

«Любому тренеру, думаю, было бы интересно поработать со спортсменом, который входит в первую десятку мира. Просто все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий: шаг в сторону расценивается как побег, и исторически известно, к чему это приводит», — сказал Арутюнян RT.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова напомнила Плющенко об ответственности, которую он теперь несёт за одну из самых одарённых спортсменок мира, и отметила, что работа с Трусовой может вывести самого двукратного олимпийского чемпиона на новый уровень.

«У Этери Тутберидзе есть ещё много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея. Евгений взял под своё тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него всё получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко напомнил чемпиону мира в танцах на льду Илье Авербуху нашумевший переход Алексея Ягудина от Мишина к Тарасовой, который помог спортсмену одержать победу на Олимпиаде.

«Саша Трусова — очень талантливая, одарённая и даже гениальная девушка. Она является рекордсменкой по количеству четверных прыжков и блистательно выступала в прошлом сезоне. Она — наша гордость, ей можно пожелать только удачи. Группа Тутберидзе проходит через то, через что проходили коллективы всех больших тренеров: когда собирается большое количество талантов, кто-то покидает группу. Такое происходило во все времена. Иногда переходы себя оправдывали. Например, Ягудин ушёл от Мишина, который научил его всей технике, а Тарасова помогла ему раскрыть артистизм и бойцовские качества и выиграть Олимпиаду-2002», — провёл параллель Авербух в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Одной из последних прокомментировала уход своей ученицы сама Тутберидзе. Она отметила, что её команда продолжит воспитывать и новых фигуристов, и новых специалистов. Также она намекнула на то, что ушедший вместе с Трусовой тренер Сергей Розанов мог получить более выгодное предложение в академии Плющенко.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь, работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

Бывший хореограф Трусовой Даниил Глейхенгауз опроверг появившиеся в СМИ слухи, что спортсменка покинула тренировочную группу из-за недостатка внимания с его стороны.

«Конечно, это абсолютный фарс. Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса и борется за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым? Работа проводилась огромная. Форму Саши накануне чемпионата мира, который не состоялся по известной причине, все могли видеть на видео, которое она выложила у себя в Instagram», — цитирует его пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Хореограф заверил, что команда Тутберидзе делала всё возможное, чтобы подготовить Трусову к соревнованиям.

«Иногда не всё получалось на соревнованиях, но задача нашего тренерского штаба состояла в том, чтобы подготовить каждого спортсмена к старту максимально, чтобы фигурист был на пике своей формы. А дальше они выходят на лёд, соревнуются друг с другом, и их катание оценивают судьи. Мы переживаем за каждого. Они все наши спортсмены, и мы поддерживаем каждого, как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо ещё в жизни. Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания... Это абсолютно не так. Мы проводим с фигуристами на льду практически всё время и отдаём себя полностью работе», — добавил специалист.