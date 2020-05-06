Заслуженный тренер России: возможно, Розанов ушёл от Тутберидзе из-за нехватки денег

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Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о переходе тренера Сергея Розанова из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Заслуженный тренер России: возможно, Розанов ушёл от Тутберидзе из-за нехватки денег
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Розанов работал в основном с младшей группой. Для меня сюрприз, что он ушёл от Тутберидзе. Видимо, что-то происходит в их команде, я не знаю их подводных камней, чем это могло быть вызвано. Может, нехватка денежных средств сказалась. Сергей — хороший, порядочный парень, тренировался у меня какое-то время. Раз он ушёл, значит были какие-то моменты, которые не устраивали», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Трусова покинула группу Тутберидзе из-за Глейхенгауза.

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