Заслуженный тренер России: возможно, Розанов ушёл от Тутберидзе из-за нехватки денег

Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о переходе тренера Сергея Розанова из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Розанов работал в основном с младшей группой. Для меня сюрприз, что он ушёл от Тутберидзе. Видимо, что-то происходит в их команде, я не знаю их подводных камней, чем это могло быть вызвано. Может, нехватка денежных средств сказалась. Сергей — хороший, порядочный парень, тренировался у меня какое-то время. Раз он ушёл, значит были какие-то моменты, которые не устраивали», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Трусова покинула группу Тутберидзе из-за Глейхенгауза.