СМИ: Трусова покинула группу Тутберидзе из-за Глейхенгауза

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Стали известны некоторые причины ухода фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
СМИ: Трусова покинула группу Тутберидзе из-за Глейхенгауза
  • РИА Новости

По данным Sport24, бронзовый призёр чемпионата Европы-2020 была недовольна своим положением и хотела получать больше внимания от тренеров. Кроме того, любимицей постановщика всех программ Даниила Глейхенгауза стала Анна Щербакова. Специалист якобы не скрывал, что делает ставку именно на неё. Такое состояние дел очень не нравилось Трусовой.

Ранее сообщалось, что тренер Розанов перешёл из группы Тутберидзе в академию Плющенко.

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