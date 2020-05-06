Жулин об уходе Трусовой: лучше быть первой у Плющенко, чем третьей-четвёртой у Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

По словам специалиста, в таком решении спортсменки нет ничего удивительного.

«Я вообще не удивился переходу Трусовой, потому что, сами посудите, какая она сейчас по счёту у Тутберидзе? Третья, а ещё добавится Камила Валиева, которая тоже составит серьёзную конкуренцию. Мне кажется, Саша посчитала, что лучше быть первой у Плющенко, чем третьей-четвёртой у Тутберидзе. Ушли же не Анна Щербакова и Алёна Косторная, а Трусова. Видимо, просто хочет каких-то перемен», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Трусова покинула группу Тутберидзе из-за Глейхенгауза.