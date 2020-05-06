Арутюнян: все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян ответил на вопрос, хотелось ли бы ему тренировать Александру Трусову.
Арутюнян: все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий
  • © Toshifumi KITAMURA / AFP

6 мая стало известно, что фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе.

«Любому тренеру, думаю, было бы интересно поработать со спортсменом, который входит в первую десятку мира. Просто все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий: шаг в сторону расценивается как побег, и исторически известно, к чему это приводит», — сказал специалист в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Трусова покинула группу Тутберидзе из-за постановщика программ Даниила Глейхенгауза.

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