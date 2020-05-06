Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой

Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы бронзовой призёрки чемпионата Европы Александры Трусовой.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, предлагать им более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — решение каждого. Наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть жизни, часть себя», — написала Тутберидзе в Instagram под фотографией с Трусовой.

Российская фигуристка будет тренироваться под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее Авербух прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе.