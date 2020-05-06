Авербух — об уходе Трусовой от Тутберидзе: такое происходило во все времена

Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал уход российской фигуристки Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Саша Трусова — очень талантливая, одарённая и даже гениальная девушка. Она является рекордсменкой по количеству четверных прыжков и блистательно выступала в прошлом сезоне. Она — наша гордость, ей можно пожелать только удачи. Группа Этери Георгиевны проходит через то, через что проходили коллективы всех больших тренеров: когда собирается большое количество талантов кто-то покидает группу. Такое происходило во все времена. Иногда переходы себя оправдывали. Например, Алексей Ягудин ушёл от Алексея Мишина, который научил его всей технике, а Татьяна Тарасова помогла Алексею раскрыть артистизм и бойцовские качества и выиграть Олимпиаду-2002», — цитирует Авербуха «Спорт-экспресс».

В прошедшем сезоне Александра Трусова завоевала бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России.

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