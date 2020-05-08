Тренер Великова: Трусова относительно плохо катается

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Тренер по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала решение бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой перейти от своей многолетней наставницы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Тренер Великова: Трусова относительно плохо катается
  • © РИА Новости

«Из этой троицы (Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова. — RT) Трусова нравится мне меньше всего. Пока она относительно плохо катается, но очень хорошо прыгает», — цитируют Великову «Известия».

По словам специалистки, Плющенко, должно быть, считает, что ему по силам развить талант молодой Трусовой. При этом она отметила, что в истории с уходом Александры от Этери Тутберидзе лишь время покажет, кто прав.

Как считает Великова, спортсмены зачастую полагаются на своих наставников в вопросах результатов и не думают о себе. Поэтому смена тренера не становится выходом из ситуации.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебро и бронзу.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который должен стать тренером фигуристки Александры Трусовой, поделился планами по поводу сотрудничества с 15-летней спортсменкой.

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