Арутюнян высказался о минусах в технике Трусовой

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.

«У Саши огромное количество минусов: хромает скольжение, техника вращений? Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим о том, что девочка стала третьей в финале Гран-при, а потом, когда решила сменить тренера, у неё вдруг всё начало хромать?» — заявил Арутюнян RT.

Как отметил специалист, он согласен с утверждением, что, когда постановка перенасыщена прыжками, на все остальные элементы просто не остаётся времени.

«Это так, но давайте рассуждать логически: вы создали некую систему ценностей, заплатили за это, спортсмен все ваши требования выполнил, стал третьим, а теперь мы начинаем говорить, что он катается как-то не так? Ну так добейтесь изменения существующей системы. Но я не понимаю, когда кто-то берётся критиковать спортсмена за то, что он играет по правилам, которые ему предложены», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.