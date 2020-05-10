СМИ: Ещё один воспитанник Тутберидзе перешёл к Плющенко

Фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе и перешёл в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как сообщает Sport24, официально о переходе 16-летнего фигуриста не было объявлено, но при этом он фигурирует среди бывших учеников в официальной группе Тутберидзе в социальной сети «ВКонтакте», а на сайте AllSkaters в графе «Клуб» в профиле юного фигуриста значится академия «Ангелы Плющенко».

В прошедшем сезоне Рухин на этапе юниорского Гран-при во Франции занял четвёртое место и выиграл этап Кубка России в Саранске.

Ранее Плющенко подтвердил, что будет работать с 11-летней фигуристкой Жилиной.